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۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

تحولات پاکستان/

بازداشت خانگی سفیر پاکستان در آمریکا/ دردسرهای دولت زرداری ادامه دارد

بازداشت خانگی سفیر پاکستان در آمریکا/ دردسرهای دولت زرداری ادامه دارد

سفیر پاکستان در آمریکا که به اتهام داشتن روابط مخفی با واشنگتن مجبور به استعفا از سمت خود شد، پس از بازگشت به اسلام آباد تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون، "حسین حقانی" که به دلیل افشا شدن درخواست خود از آمریکا برای کمک به مردم پاکستان برای مقابله با ارتش این کشور از سمت خود استعفا داده بود، امروز سه شنبه پس از بازگشت به اسلام آباد توسط سرویس اطلاعاتی پاکستان "آی اس آی" تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

اخیرا "منصور اعجاز" یک تاجر آمریکایی پاکستانی الاصل حقانی را به تحویل نامه مخفی به "مایک مولن" فرمانده سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا به سفارش "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان متهم کرده بود.

گرچه رسانه های خبری به جزئیات این نامه اشاره نکردند، اما گفته می شود که در آن نامه، زرداری خواستار کمک ارتش آمریکا در صورت اقدام احتمالی ارتش پاکستان علیه دولت شده است.

این در حالیست که سفیر پاکستان در آمریکا ضمن تکذیب اظهارات این تاجر آمریکایی آن را در راستای تلاشها برای اختلاف افکنی میان دولت و ارتش پاکستان خواند، اما در عین حال به خاطر این اظهارات از سمت خود استعفا کرد.

سخنگوی "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرده بود: حقانی به خاطر منافع پاکستان باید به کشور بازگردد و حقایق را برملا کند تا بدین وسیله به اختلافات موجود پایان دهد.

کد مطلب 1466945

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