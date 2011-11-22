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۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۳۵

علی سلمان:

سیاست سرکوب بیهوده است/ مردم بحرین صحنه را ترک نمی‌کنند

سیاست سرکوب بیهوده است/ مردم بحرین صحنه را ترک نمی‌کنند

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به ادامه تظاهرات مسالمت آمیز مردم سیاست سرکوبگرانه رژیم را بی نتیجه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ علی سلمان" گفت : خواسته های مردم بحرین که برقراری نظام دموکراسی است، تاکنون محقق نشده است .

وی افزود: سالیان زیادی استبداد بر این کشور حاکم بوده است و اتخاذ تصمیمات در دست گروه اندکی قرار داشته است هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که به خواسته های مردمی توجه شود.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت : اقدامات مسالمت آمیز مردم بحرین نشان دهنده این است که امکان فریب آنها وجود ندارد و برگزاری تظاهرات، نشان دهنده اصرار مردم به خواسته هایشان است.

وی تصریح کرد: مردم بحرین دست خالی به خانه های خود بر نمی گردند و به ادامه وضع کنونی راضی نیستند و برای به بار نشاندن خواسته های خود، اراده ای قوی دارند.

سلمان تاکید کرد: راه حل امنیتی دیگر کارایی ندارد و تنها راه حل خروج از بحران، توجه به خواسته های مردم است و رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری دیگر نمی توانند موثر باشند.

شایان ذکر است که ملت بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین همچنان به تظاهرات مسالمت آمیز خود ادامه می دهند.

کد مطلب 1466946

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