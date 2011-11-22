به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ علی سلمان" گفت : خواسته های مردم بحرین که برقراری نظام دموکراسی است، تاکنون محقق نشده است .

وی افزود: سالیان زیادی استبداد بر این کشور حاکم بوده است و اتخاذ تصمیمات در دست گروه اندکی قرار داشته است هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که به خواسته های مردمی توجه شود.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت : اقدامات مسالمت آمیز مردم بحرین نشان دهنده این است که امکان فریب آنها وجود ندارد و برگزاری تظاهرات، نشان دهنده اصرار مردم به خواسته هایشان است.

وی تصریح کرد: مردم بحرین دست خالی به خانه های خود بر نمی گردند و به ادامه وضع کنونی راضی نیستند و برای به بار نشاندن خواسته های خود، اراده ای قوی دارند.

سلمان تاکید کرد: راه حل امنیتی دیگر کارایی ندارد و تنها راه حل خروج از بحران، توجه به خواسته های مردم است و رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری دیگر نمی توانند موثر باشند.

شایان ذکر است که ملت بحرین با وجود اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین همچنان به تظاهرات مسالمت آمیز خود ادامه می دهند.