نهرهای محدوده شهری ورامین طعمه گذاری شدند

سید ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سلامت، تأمین و ارتقای سطح سلامت شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این شهرداری تمام توان اجرایی خود را در این راستا به کار گرفته است.

این مسئول بیان کرد: به همین دلیل، مکانهای لانه گذاری موشها در معابر، جویها و انهار در سطح شهر و پارکهای محله ای و شهری شناسایی و تا کنون طی دو مرحله به مقدار 400 کیلو گرم سم از نوع پستاف طعمه گذاری شده است.

وی ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با نیروهای خدماتی این شهرداری، افزود: برای جلوگیری از انتشار و شیوع بیماریهای ناشی از حیوانات و حشرات موذی، مکانهای مذکور به صورت روزانه بازرسی و لاشه های معدوم شده جمع آوری و امحاء می شوند.

قاسمی اظهار داشت: شهروندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود و همچنین لانه های جانوران موذی سطح شهر را از طریق تماس با سامانه مدیریت شهری 137 و شماره تلفن مستقیم 2267700 مطرح و اعلام کنند.