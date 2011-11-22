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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

قاسمی به مهر خبر داد:

نهرهای محدوده شهری ورامین طعمه گذاری شدند

نهرهای محدوده شهری ورامین طعمه گذاری شدند

ورامین - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از طعمه گذاری انهار محدوده شهری ورامین خبر داد و افزود: این کار برای مقابله با موشها و پاکسازی آنها از سطح شهر انجام شد.

سید ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سلامت، تأمین و ارتقای سطح سلامت شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و این شهرداری تمام توان اجرایی خود را در این راستا به کار گرفته است.

این مسئول بیان کرد: به همین دلیل، مکانهای لانه گذاری موشها در معابر، جویها و انهار در سطح شهر و پارکهای محله ای و شهری شناسایی و تا کنون طی دو مرحله به مقدار 400 کیلو گرم سم از نوع پستاف طعمه گذاری شده است.

وی ضمن تقدیر از همکاری شهروندان با نیروهای خدماتی این شهرداری، افزود: برای جلوگیری از انتشار و شیوع بیماریهای ناشی از حیوانات و حشرات موذی، مکانهای مذکور به صورت روزانه بازرسی و لاشه های معدوم شده جمع آوری و امحاء می شوند.

قاسمی اظهار داشت: شهروندان می توانند نظرات و پیشنهادات خود و همچنین لانه های جانوران موذی سطح شهر را از طریق تماس با سامانه مدیریت شهری 137 و شماره تلفن مستقیم 2267700 مطرح و اعلام کنند.

کد مطلب 1466947

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