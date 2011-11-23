سازماندهی 300 طلبه در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قم

حجت الاسلام مجید بیک‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر 300 نفر از طلاب و روحانیون استان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر حوزه علمیه قم سازماندهی شده‌اند افزود: این نفرات آموزش‌های تخصصی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر را فرا گرفتند و امروز بعد از دو سال از تشکیل این ستاد شاهد اقدامات خوبی در این راستا هستیم.



وی گفت: طلابی که در ستاد امر به معروف و نهی از منکر حوزه علمیه قم سازماندهی شدند در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مراکز پر تردد قم تذکر لسانی را انجام می‌دهند.



حجت‌الاسلام بیک‌زاده به فعالیت طلاب در عرصه سایبری و فضای مجازی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: طلابی که در این ستاد عضو هستند در ایام تبلیغ نیز به بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازند که این موضوع با استقبال خوب مردم در سایر استان‌ها مواجه شده است.



وی گفت: طلبه‌هایی که در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قم سازماندهی شدند 36 روش تخصصی در این زمینه را فرا گرفتند که رهبر معظم انقلاب نیز در سفر سال گذشته خود به قم در جریان این فعالیت‌ها قرار گرفتند و از آن استقبال کردند.



مدیر مساجد و هیئات مذهبی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قم در ادامه هدف از تشکیل این ستاد را احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دانست افزود: هم اکنون از سایر استان‌ها و از سوی ائمه جمعه و جماعات درخواست‌هایی مبنی بر اعزام طلبه‌های که در این ستاد فعالیت می‌کنند وجود دارد که در ایام مختلف سال، اعضای ستاد برای این امر به شهرهای مختلف کشور اعزام می‌شوند.

