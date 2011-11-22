397 نفر به مرحله استانی مسابقات قرآن کرمان راه یافتند

حجت الاسلام سید رضا فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله استانی سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کرمان یکم و دوم آذرماه سال جاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: این مرحله از مسابقات که در واقع از اوایل آبان آغاز شده تا پنجم آذر ماه با معرفی نهایی برندگان آن برای شرکت در مسابقات کشوری به پایان می رسد.

حجت الاسلام فاطمی با اشاره به مراحل ده گانه برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: در سال گذشته تعداد شرکت کنندگان مرحله شهرستانی در استان کرمان دو هزار و 150 نفر بود که با رشد خوبی که داشته اند امسال این رقم به سه هزار و 357 نفر شرکت کننده رسید.

این مسئول یادآور شد: از بین این افراد 397 نفر برای مرحله استانی برگزیده شدند.

حجت الاسلام فاطمی ادامه داد: مسابقات در رشته های حفظ یک جز تا حفظ کل در پنج شاخه قرائت، مفاهیم و ترتیل قرآن برگزار می شود و شرط حضور افراد در هر مرحله از مسابقات شرکت در یک آزمون مفاهیم قرآنی و کسب نمره قبولی لازم در این آزمون است.

سرپرست فرهنگی اوقاف استان کرمان گفت: در مسابقات امسال شرکت بانوان نسبت به برادران بیشتر است و این نشان از عرق قرآنی و توجه خاصی است که بانوان به قرآن دارند.

وی یادآورشد: برای داوری مسابقات استانی 14 داور کشوری دعوت شده اند که هفت داور زن و هفت داور مرد کار قضاوت مسابقات را انجام می دهند که شهریار پرهیزکار از جمله ترتیل خوانان مهم کشور نیز در این داوریها حضور دارد.

وی تصریح کرد: از بین 397 شرکت کننده استانی 78 نفر به صورت نفرات اول تا سوم هر گروه برگزیده می شوند و در نهایت نیز 32 نفر از استان کرمان برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کشور معرفی می شوند.