150هکتار از بیابانهای استان قزوین با کاشت نهال احیاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم گودرزوند چگینی اظهارداشت: برای احیای این میزان اراضی بیابانی بیش از یکهزار اصله نهال شامل "قره داغ" و " آتریپلکس" متناسب با شرایط منطقه کاشته شده است.

وی افزود: گونه‌های گیاهی آتریپلکس در برابر خشکی و کم آبی مقاوم بوده و سازگار با آب و هوای این شهرستان است و استفاده از این گونه ‌گیاهی برای حفظ و مقاوم ‌سازی خاکهای فقیر با توجه به شرایط اکولوژیک منطقه مورد توجه قرار گرفته است.

چگینی هدف از اجرای این طرح را مقابله با پدیده بیابان زایی در منطقه بیابانی شهرستان بوئین زهرا عنوان کرد و یادآورشد: عملیات نهال کاری در روستاهای دوقوزلو و فتح آباد از توابع این شهرستان با مشارکت سازمان بسیج سازندگی استان به مرحله اجرا درآمده است.

وی بیان کرد: اجرای این پروژه موجب تثبیت شن های روان و مقابله با پدیده بیابانی شدن منطقه می شود.

این مسئول در ادامه فرسایش بادی، چرای بی‌ رویه دام، فقر پوشش گیاهی، استفاده بی‌ رویه از آبهای زیرزمینی را از جمله عوامل پدیده بیابانزایی در این استان برشمرد.

چگینی بیان کرد: در صورت عدم کنترل و پیشگیری به موقع از فرسایش پوشش گیاهی مناطق بیشتری در معرض خطر پدیده شوم بیابانزایی قرار می ‌گیرد.

وی در پایان با فاجعه آمیز دانستن روند بیابانی شدن اراضی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای مقابله با پدیده بیابانزایی تلاش کرد.