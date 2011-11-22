نمایشگاه "بانوان تلاش، بازوان معاش" در تبریز گشایش یافت

لیندا گرامی آذر، مسئول اجرایی نمایشگاه و عضو مجمع بانوان کشور در خصوص نمایشگاه یاد شده به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه "بانوان تلاش، بازوان معاش" از اول تا چهار آذر در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز واقع در بلوار 29 بهمن تبریز از 9 صبح تا ساعت 15 برپاست.

وی افزود: این نمایشگاه براساس مصوبه مجمع بانوان کل کشور از طرف شورای شهر در تمام کلانشهرهای کشور باید برگزار می شد که در تبریز با کمی تاخیر گشایش یافت.

گرامی آذر اضافه کرد: این نمایشگاه با همکاری اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی، هیئت های ورزشی بانوان، سازمانهای مردم نهاد، مرکز آموزش صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و ... برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه که با حضور NGO ها و زیرمجموعه های این بخش برگزار می شود، از 34 میز تشکیل شده که 12 میز در بخش صنایع دستی، 12 میز شامل NGO ها، شش میز در بخش تغذیه و سلامت، دو میز در بخش هیئت های ورزشی بانوان و اتحادیه خانه کارگر تبریز حضور دارند.

مسئول اجرایی نمایشگاه "بانوان تلاش، بازوان معاش" گفت: شرکت کنندگان این نمایشگاه از شهرهای تبریز و مراغه و انجمن همیاران کوثر (زنان سرپرست خانوار) زیر نظر بهزیستی، آثار خود را برای فروش در بخشهای مختلف عرضه کرده اند.