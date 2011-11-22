کمیته انضباطی در شهرداری اردبیل تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، صدیف بدری عصر سه شنبه در جلسه معاونان و شهرداران مناطق شهرستان اردبیل اظهار داشت: این کمیته وظیفه دارد عملکرد پیمانکاران را در پرداخت حقوق کارگران و اخراج این قشر زیر نظر گرفته و با پیمانکاران متخلف برخورد کند.

وی با اشاره به واگذاری رفت و روب شهری به پیمانکاران بخش خصوصی برای کوچک سازی شهرداری افزود: تمامی کارگزارانی که در این قسمت فعالیت می کنند، زمان عقد قرارداد برای کارکردن به پیمانکار سفارش شده و پیمانکار موظف می شود این قشر را در قسمتهای مختلف به کار گیرد.

شهردار اردبیل با بیان اینکه برای واگذاری فعالیتهای شهری به بخش خصوصی باید اختیارات لازم را به پیمانکار محول کرد تا تصمیمات لازم را برای اخراج کردن کارگزان خاطی انجام دهد، یادآور شد: اما این کار با معرفی کارگر خاطی به کمیته انضباطی شهرداری محول می شود.

وی با اشاره به موظف شدن پیمانکاران برای پرداخت فیش حقوقی به تمامی کارگزان اضافه کرد: پیمانکاران موظف به صدور فیش حقوقی به کارگران هستند و حقوق کارگزان شهرداری مرتبا از سوی شهرداری اردبیل کنترل می شود تا در حق و حقوق کارگران اجحاف نشود.

بدری با بیان اینکه برخورد پیمانکار با کارگران غیرمسئول و اهمال کار حق قانونی پیمانکار است، ابراز داشت: با تشکیل کمیته انضباطی در شهرداری، پیمانکار دیگر نمی تواند کارگزاران خاطی را مستقیما اخراج یا تنبیه کند، بلکه باید برای اقدامات مناسب به کمیته انضباطی معرفی کند.

