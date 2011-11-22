افزایش بازداشتهادر مناطق مختلف/ ادامه هتاکی آل خلیفه به اماکن مذهبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد مسقطی" از فعالان بحرینی گفت: سوال مهمی که هم اکنون وجود دارد، این است که پس از صدور گزارش کمیته حقیقت یاب اوضاع چه می شود؟

وی با بحرانی توصیف کردن اوضاع بحرین افزود: تظاهرات و بازداشتها طی هفته های گذشته افزایش یافته است و اوضاع به سوی بحران بیشتر سوق داده می شود.

مسقطی تاکید کرد: در گزارشهای سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و دیگر سازمانها، رژیم بحرین به اعمال شکنجه علیه مخالفان و برگزاری دادگاههای ناعادلانه متهم شده است.

این در حالی است که رژیم بحرین به استفاده از زور علیه تظاهرات کنندگان و بازداشت شدگان اعتراف کرد و در عین حال مدعی شد که سیاست حکومت با این اقدامات مغایرت دارد.

رژیم مدعی شد که در راستای مجازات نقض کنندگان قانون بیست نفر از نیروهای امنیتی خطاکار به دستگاه قضایی فرستاده شده اند و این سرآغازی برای برخورد با قانون شکنان است.

از سوی دیگر اعضای شرکت کننده در نشستی با عنوان بحرین در معرض حمله، از ادامه اقدامات رژیم آل خلیفه علیه مساجد، سرکوب مردم، محاصره روستاها،هتک حرمت قبور و اقدامات علیه کادر پزشکی مردم این کشور خبر دادند.

"یوسف ربیع" رئیس جمعیت حقوق بشر بحرین گفت: مقامات رژیم به تخریب مساجد ادامه می دهند و بهانه های نظامیان بسیار واهی بوده است.

"شیخ حسن حداد" از مخالفان رژیم بحرین گفت: معمولا ارتش در همه کشورها وظیفه حمایت از جان و مال مردم را دارد اما در بحرین اوضاع به گونه ای دیگر است و مردم قربانی نظامیان شده اند.