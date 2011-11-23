ارتقاء سواد رسانه ای خانواده ها را از آسیب مصون می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کاظمی نژاد شامگاه سه شنبه در سومین همایش ملی آسیب های پنهان در سنندج افزود: با ارتقاء سواد رسانه ای جامعه بدون شک می توان نوجوانان و جوانان را از آسیب های ناشی از تماشای برخی فیلم ها و برنامه ها آگاه و مصون کرد.

وی به یکی از طرح های امنیت اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: جمع آوری تجهیزات ماهواره ای و برخورد کوتاه مدت و حذفی با آن به تنهایی نمی تواند جامعه را از آسیب های ماهواره دور کند و این کار نیازمند فرهنگ سازی بلند مدت در جامعه است.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: خانواده ها و مسئولان کشور باید بکوشند تا توانایی نقد و بررسی تولیدات دیداری را به عنوان یک مهارت در بین اعضای خانواده ها، اقشار مختلف جامعه و نسل جوان ترویج دهند.

کاظمی نژاد با اشاره به اهداف دشمنان نظام اسلامی ایران در راه اندازی شبکه ها و رسانه های غربی گفت: هیچ رسانه ای بدون هدف راه اندازی نمی شود و شبکه هایی که از طریق ماهواره و با هزینه های بالا در حال پخش برنامه های مختلف و گسترش فساد اخلاقی و اجتماعی هستند بدون شک هدفمند عمل می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش صهیونیسم در تولید فیلم های هالیودی اشاره کرد و افزود: امروزه شرکت های بزرگ و عظیم فیلم سازی در دنیا با یک هدف مشترک در حال سوق دادن فرهنگ های دیگر نقاط جهان به ویژه فرهنگ اسلامی به سوی غرب هستند.

سومین همایش ملی آسیب های پنهان به همت جهاد دانشگاهی استان کردستان و با همکاری سازمان آموزش و پرورش، اداره کل زندان ها، بنیاد شهید، صدا و سیما، بهزیستی دانشگاه ها، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری و شماری دیگر از سازمان های دولتی در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد.

رسانه و تهاجم فرهنگی، رسانه های محلی و جلوگیری از آسیب ها، رسانه و گسست فرهنگی، رسانه و دگرگونی ارزش ها در خانواده، رسانه ها و سبک زندگی، رسانه و خشونت، رسانه و بحران هویت، رسانه و مصرف گرایی، رسانه و آسیب های رفتاری جوانان و نوجوانان و رسانه و مدگرایی از محور های اصلی سومین همایش ملی آسیب های پنهان بود.

برپایی نمایشگاهی از آثار ارسالی به دبیرخانه همایش، برگزاری نشست ها و کارگاهای آموزشی و علمی با موضوعات همایش و در معرض دید قرار دادن حاصل دو همایش قبلی نیز از جمله برنامه های جنبی این همایش بود.