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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۸

طی مراسمی در قم/

زبان آموزان ممتاز دانشگاه باقرالعلوم(ع) تجلیل شدند

زبان آموزان ممتاز دانشگاه باقرالعلوم(ع) تجلیل شدند

قم - خبرگزاری مهر: 10 زبان آموز ممتاز دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعوم(ع) در قم طی مراسمی تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقر العلوم(ع) شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از زبان آموزان ممتاز که در سالن اجتماعات این برگزار شد، اظهار داشت: چهار زبان آموز انگلیسی، چهار زبان آموز عربی و دو زبان آموز فرانسوی از جمله 10 دانشجوی ممتاز دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعوم(ع) هستند که تجلیل شدند.

همزبانی در تبلیغ امری ضروری است

حجت الاسلام خسرو تقدسی با اشاره به اینکه همزبانی در تبلیغ یک امر ضروری است، ابراز داشت: ‌قرآن کریم نیز در این رابطه می‌فرماید: ما پیامبران را بر اساس لسان و زبان قوم‌ها فرستاده‌ایم.

وی گفت:‌ زمانی که یک فرد به خارج از کشور سفر می‌کند تازه اهمیت زبان را درک می‌کند و متوجه می‌شود که زبان در ارائه و انتقال آموخته‌هایی که دارد بسیار مهم است.

گفتنی است حجت الاسلام دکتر حبیب الله بابایی مدیر گروه مطالعات اسلام و غرب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام دکتر سید محمود موسوی معاون آموزشی و فرهنگی و رئیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعلوم(ع) از جمله سخنرانان مراسم تجلیل از زبان آموزان ممتاز دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بودند.
 

کد مطلب 1466964

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