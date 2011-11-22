همایش اقتدار بسیجیان آموزش و پرورش جواد آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شامگاه سه شنبه در محل نمازخانه این اداره برگزار شد، مدیر آموزش و پرورش منطقه گفت: بسیجی یعنی کسی که مطیع امر رهبر است.

حسین النچری افزود: امروز هدف استکبار جهانی از کارشکنی و دامن زدن به تفرقه های داخلی و جنگ نرم، خاموش کردن شعله های انقلابی است که با خون هزاران بسیجی روشن مانده است. اما خیالات باطل آنان در سایه وحدت امت حزب الله و سرفرازان میدانهای جهاد و ایثار تحقق نیافتنی است.

وی تصریح کرد: سالگردتشکیل بسیج مستضعفان، یادآور خاطره پرشکوه مجاهدانی است که در دوران هشت ساله دفاع مقدس، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شجاعت و رشادت را ترسیم کرده اند؛ خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری که شیران روز و زاهدان شب بودند و صحنه نبرد با شیطان زر و زور را با عرصه جهاد با نفس اماره به هم آمیختند و جبهه جنگ را محراب عبادت ساختند.

سپس سردار محمد احمد پور از فرماندهان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با تشریح فلسفه شکل گیری بسیج از سوی امام خمینی (ره)، به تأثیرات آن در دو جنگ نرم و سخت پرداخت و از بسیجیان خواست که تا آخرین قطره خون خود از این میراث گرانبهای امام و شهدا پاسداری کنند و این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن، امام زمان(عج) برسانند.