تولید روزانه11 هزار تن زباله در تهران/ جابجایی کهریزک منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور در بیست و یکمین جلسه تالار گفتگوی محیط زیست شهری که با موضوع معضلات محیط زیستی و بهداشتی استفاده از ظروف پلاستیکی و پلیمری در مراسم مذهبی برگزار شد گفت: یکی از مهمترین معضلات استان تهران مدیریت پسماندها است که شامل پسماندهای پزشکی، صنعتی، کشاورزی ، نخاله های ساختمانی و زباله های عادی است.

به گفته وی، در سطح استان تهران روزانه 11 هزار تا 11 هزار و 500 تن زباله تولید می شود که در مراسمی مانند ماههای محرم و رمضان و یا اعیاد میزان تولید زباله افزایش چشمگیری می یابد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازیافت شهرداری روزانه7 هزار تن از این زباله ها را تحت مدیریت قرار می دهد افزود: در حال حاضر به غیر از مرکز اصلی دفن زباله که در کهریزک قرار دارد 3 مرکز سنتی دفن زباله نیز در دماوند، ورامین و شهریار نیز وجود دارند.

علی اشرفی پور با بیان اینکه سازمان بازیافت شهرداری یکی از با قدمت ترین ارگانهای مرتبط با پسماند است گفت:‌ این سازمان که چندین دهه مشغول بکار است همواره سعی دارد جدیدترین تکنیک ها را برای مدیریت و کاهش آلودگی پسماند به کار گیرد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه جلسات مرتب کارگروه مدیریت پسماند استان تهران با حضور استاندار برگزار می شود افزود: در ارتباط با مدیریت زباله در کهریزک این کارگروه یکسری اصلاحات را پیشنهاد داده ولی اعتقاد دارد در حال حاضر جابجایی مکان کهریزک به طور کامل منتفی است.

به گفته وی، بر اساس تحقیقی که در سال 1389 انجام شد روزانه حداقل 410 تن زباله صنعتی در استان تهران تولید می شود که در این رابطه کارگروه پسماند سه کار مهم و اساسی انجام داده است.

علی اشرفی پور اظهار داشت: راه اندازی سامانه آنالیز پسماندهای صنعتی و تشکیل بانک اطلاعاتی پسماندهای صنعتی استان تهران و همچنین استقرار زباله سوز مرکزی در زمینی به وسعت 70 هکتار در هوشنگ آباد و عزیزآباد کهریزک که مطالعات آن پیش از این توسط دانشگاه امیر کبیر انجام شده از مهمترین اقدامات کارگروه پسماند در رابطه با پسماندهای صنعتی است.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، کارگروه پسماند آنالیز پسماندهای پزشکی را تا پایان سال 90 در برنامه خود گنجانده است.

وی تصریح کرد: گود آبعلی که در انتهای اتوبان شهید بابایی واقع شده و پیش از این شهرداری نخاله های ساختمانی را در آنجا تخلیه می کرد مکانی است که برای زباله سوز مرکزی پسماندهای پزشکی پیشنهاد شده و اگر در جلسه هفته آینده کارگروه پسماند رای آورد برای انتخاب سرمایه گذار برای مدیریت این مرکز فراخوان داده می شود.

علی اشرفی پور اظهار داشت: آموزش تفکیک زباله از مبدا و استفاده از زرمی کمپوست که در شمیرانات، پاکدشت، ورامین و بسیاری از روستاهای استان تهران انجام شده نتایج بسیار خوبی داده اما زمانی این نتایج بهتر می شود که خود شهرداری نیز اصول تفکیک زباله را رعایت کند.

به اعتقاد مدیر کل محیط زیست استان تهران هنگامی که از سویی تبلیغ تفکیک زباله از مبدا را به شهروندان می کنیم اما از سوی دیگر تمام زباله های تفکیک شده را با یک کامیون جمع می کنیم انگیزه این کار را از مردم سلب کرده و هیچ گونه جنبه آموزشی ندارد.

وی با بیان اینکه در خصوص استفاده از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف تکالیف قانونی بسیاری وجود دارد گفت: اما این تکالیف و قوانین مانند ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند که بر اساس آن باید هر واحد تولید کننده ظروف پلاستیکی خود این ظروف را بازیافت کند و اگر این کار را نکند نیم در هزار سرمایه آن واحد تولیدی بایستی به صندوق محیط زیست ریخته شود بر زمین مانده اند.

علی اشرفی پور تصریح کرد: با یکی از شرکت های مواد پلیمری مورد توجه اعضای کارگروه پسماند رایزنی هایی برای تولید ظروف یکبار مصرف زیست تجزیه پذیر انجام شده است.