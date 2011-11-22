به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز بازنشستگان و تکریم خانواده با اشاره به نقش مهم کارگران در اقتصاد و تولید کشور اظهار داشت: این قشر از جامعه خدمات بسیار ارزشمندی را به کشور در طول سالهای کار و تلاش خود به انجام رسانده اند که در این راستا در مجلس تلاش میشود از حقوق آنان در دوران کار و تلاش و بازنشستگی دفاع جدی صورت گیرد.
وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در حمایت از قشر کارگری جامعه به بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در این ارتباط اشاره کرد و گفت: در این راستا دولت موظف شده است برای تامین دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز در این زمینه از محل فروش و سود سهام کارخانجات دولتی اقدام کند.
منادی افزود: در مرحله نخست باید 600 میلیارد تومان تامین میشد البته مسئولان با اظهاراتی که در خصوص افزایش شش درصدی و فروش سهام پتروشیمی دارند، مدعی هستند در مجموع و عملا 16 درصد حقوق بازنشستگان افزایش یافته است که البته بنا به اظهار بازنشستگان در این زمینه هم اقدامی نشده که پیگیر موضوع خواهیم شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به موضوع عدم تناسبت ورودی و خروجی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در سازمانهای بیمهای فعال و پویا بین ورودی و خروجی نسبت 27 به یک را داریم که این نسبت در سازمان تامین اجتماعی کشورمان هفت به یک است.
علیرضا منادی اضافه کرد: با این وجود، با آنکه هفت نفر ورودی افزایش 15 درصدی در حقوق را داریم در پرداخت به بازنشسته و بیمه شده خروجی، سازمان تامین اجتماعی افزایش شش درصدی را در نظر میگیرد که این خود نشان دهنده تفاوت چشمگیر در این زمینه است که هیچ عقل سلیمی آن را قبول نمیکند.
منادی پیگیری بدهیهای بیش از 24 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی را از اولویتها خواند و گفت: در بحث الحاق بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز با تلاشی که در کمیسیون تلفیق انجام دادیم مانع از تفکیک این بخش از سازمان تفکیک شدیم و با طرح بحث حق الناس بودن این صندوق و تعلق آن به بیمه شدگان و بازنشستگان بحث را به نفع این قشر پیش بردیم.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در ادامه به برخی مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان در سطح استان اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات سفرهای رئیس جمهوری به استان احداث بیمارستان 300 تختخوابی تامین اجتماعی بود که در این ارتباط دو مصوبه شامل اعطای زمین در شهرک خاوران و دیگری شامل صدور مجوز برای فروش اراضی متعلق به تامین اجتماعی آذربایجان شرقی برای آغاز فعالیتهای مربوط به احداث این بیمارستان اخذ شده است که امیدواریم با پیگیری و جدیت از سوی مسئولان دنبال شود.
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