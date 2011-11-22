نقش بسیج در شرایط کنونی کشور سرنوشت ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله باریک بین عصر سه شنبه به مناسبت هفته بسیج دردیدار با جمعی از دانشجویان بسیجی منتخب دانشگاههای استان اظهارداشت: امروز بسیج آگاهانه و هوشمندانه در مقابل توطئه دشمنان ایستاده است و با اقتدار در تمامی عرصه های سیاسی و فرهنگی بویژه سازندگی کشور حضوری موثر و فعال دارد.

وی افزود: بسیج یادگار ارزشمند امام راحل است و امروز بسیجیان با تاسی از رهنمودهای امام و رهبر انقلاب قاطعانه در برابر تهدیدات دشمنان ایستادگی می کنند.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری دانشجویان را به تلاش در عرصه های فرهنگی و اخلاقی در جامعه اسلامی دعوت کرد و گفت: دانشجویان در دانشگاهها همواره در راه جهاد در عرصه های علمی و فرهنگی تلاش گسترده ای دارند اما باید این تلاش در مسیر اخلاقی نیز جدی گرفته شود.

امام جمعه قزوین بر ضرورت انس بیشتر دانشجویان با قرآن کریم تاکید و اضافه کرد: اگر در دانشگاهها هر روز یک آیه قرآن تلاوت و معنی و تفسیر آن برای دانشجویان گفته شود، آینده سازان با این کتاب انسان ساز آشنا شده و مسیر درست را تشخیص می دهند و ضمن تضمین سعادت دنیا و آخرت افراد، در برابر دشمنان هم نگرانی نخواهیم داشت.

آیت الله باریک بین ترویج اخلاق اسلامی را اولویت دانشجویان بسیجی دانست و گفت: دانشجویان با داشتن بصیرت باید تلاش کنند تا اخلاق اسلامی را در این مراکز علمی ترویج دهند و خود را به آن آراسته کنند.

در ابتدای این دیدار حمزه برین مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین گزارشی از فعالیتهای این نهاد ارایه کرد.

وی افزود: امروز تاثیرگذار ترین جریان اجتماعی حضور دانشجویان در تمام صحنه های انقلاب اسلامی است.

برین تصریح کرد: در این شرایط همه وظیفه داریم در برابر توطئه های دشمنان هوشیاری خود را حفظ کنیم و با پیروی از ولایت فقیه به عزت و اقتدار کشور استمرار بخشیم.