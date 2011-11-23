رفع نیازمندیهای حرم شاهچراغ(ع) با سهولت بیشتری انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در مراسم تجلیل از خادمان و دست اندرکاران برگزاری دهه کرامت تصریح کرد: مسئولان دستگاههای اجرایی استان فارس هر یک به سهم و به لحاظ ارادت و برکات آستان مقدس شاهچراغ(ع)، در حل مشکلات آن وظیفه دارند و وجود سلیقه های متفاوت در اجرای طرحهای توسعه ای، مانعی برای تحقق این امر محسوب نمی شود.

وی تاکید کرد: حل مشکلات این بخش با وجود روحانیت و نگاه نماینده ولی فقیه در استان فارس امری دست یافتنی است و در شرایطی که در استان فارس هماهنگی و همدلی حکم فرما شده، حل مشکلات و رفع نیاز مندیهای حرم مطهر شاهچراغ(ع) با سهولت بیشتری انجام می شود.

استاندار فارس در ادامه با گرامیداشت فرار رسیدن هفته بسیج اظهار داشت: تقارن هفته بسیج با ماه محرم، عطر خاصی با این ایام بخشیده و ما با وجود نیرویهای بسیج، همچنان عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی را حفظ خواهیم کرد.

صادق عابدین با تقدیر از دست اندر کاران و خادمان برگزاری دهه کرامت در استان فارس گفت: امیدواریم مردم فارس همچنان از برکات معنوی حرم مطهر شاهچراغ(ع) بهره گیری لازم را داشته باشند.

در این مراسم از تلاش های استاندار فارس، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، معاون برنامه ریزی استانداری فارس، سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری فارس، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری فارس و جمعی از مسئولان فارس نیز در برگزاری دهه کرامت تجلیل شد.