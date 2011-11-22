استاندار کرمان و دفتر مناطق محروم پیگیر مصوبات ستاد راهبردی جنوب کرمان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل بشارتی در حاشیه برگزاری دومین همایش یادمان ولایت گفت: اینکه گفته می شود فعالیت ستاد راهبردی در جنوب کرمان کمرنگ و یا تعطیل شده اینگونه نیست.

وی افزود: ستاد راهبری همچنان گذشته در هفت شهرستان جنوبی پیگیر مصوبات و پروژه های تعریف شده است.

رئیس دفتر مناطق محروم کشور گفت: ستاد راهبردی مختص هفت شهرستان جنوبی است و تعمیم دادن آن به دیگر نقاط استان در دستور کار نیست.

وی تصریح کرد: تاکنون چندین جلسه در خصوص مصوبات ستاد راهبردی در جنوب کرمان، با معاون اول رئیس جمهور داشته ایم و مسائل مربوط به این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

مشاور رئیس جمهور افزود: ستاد راهبردی در مرکز بنا به دستور رئیس جمهور پیگیر اسناد قبلی در زمینه پروژه ها است.

بشارتی گفت: استاندار کرمان چندین نامه برای پیگیری مصوبات ستاد راهبردی در جنوب کرمان ارسال کرده و با جدیت پیگیر است.

وی اظهار داشت: در سال جاری مبلغ 43 میلیارد تومان برای ستاد راهبردی جنوب اعتبار تخصیص داده شده که به تدریج در اختیار شهرستان های جنوب کرمان گذاشته می شود.

بشارتی گفت: ستاد راهبردی در مرکز نیز به صورت جدی پیگیر امور است.

وی تصریح کرد: بابت اجرایی شدن مصوبات تعریف شده ستاد در جنوب کرمان جای نگرانی نیست.