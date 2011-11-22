اطلاعات 20 هزار کارآموز یزدی در پرتال 9دی ثبت شد

حبیب الله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بانک اطلاعاتی کارآموزان فنی و حرفه ای اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی با عنوان پرتال 9دی به پاس حضور پرشور مردم در این روز و تجدید میثاق با ولایت فقیه راه اندازی شد و هدف از راه اندازی آن یکپارچه سازی اطلاعات مربیان و کارآموزان در سیستم آموزش و آزمون و دسترسی آسان به اطلاعات مربیان و کارآموزان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم آموزش و مربیان این پرتال فعال است، بیان کرد: کلیه اطلاعات مربیان که به صورت رسمی و حق التدریسی مشغول فعالیت هستند، در این پرتال وارد شده است.

کارگر ادامه داد: سیستم آموزش به این صورت است که اطلاعات دوره های آموزشی و کارآموزان این دوره ها که در مراکز وابسته به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزارو به عنوان تعهد آموزشی محسوب می شود و پس از تأیید اداره کل قابلیت اجرا دارند در این پرتال ثبت می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون اطلاعات بیش از 20 هزار و 283 نفر در قالب هزار و 288 دوره در این پرتال ثبت شده اند که 630 دوره مربوط به برادران و بقیه متعلق به خواهران است.

کارگر، پرتال را چارچوبی خواند که اطلاعات و سرویس های منابع مختلف را کنار هم قرار داده و تحت یک طرح امنیتی ارائه می دهد و با استفاده از آن می توان به یکپارچه سازی سیستم های مجزا کمک کرده و کاربران را برای استفاده از خدمات موجود یاری داد.

وی افزود: کاربرانی که به پرتال مراجعه می کنند لزوما کاربران حرفه ای اینترنت نیستند و پرتال این توانایی را به کاربران می دهد که کم تجربه ترین آنها بتواند از اطلاعات و سرویس های ارائه شده استفاده کنند.