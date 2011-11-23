توزیع شیر در مدارس ابتدایی استان قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح چهارشنبه به صورت نمادین در مدرسه ابتدایی پارس در شهرک مینودر قزوین برگزار شد توزیع شیر در مدارس استان برای تامین سلامت کودکان آغاز شد.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: برای تامین سلامت جسمی کودکان و خردسالان مقرر شده است تا 70 نوبت شیر بین دانش آموزان مدارسپیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی استان توزیع شود.

حبیبی افزود: توزیع شیر از امروز تا پایان سال تحصیلی انجام می شود و کلیه مدارس استثنایی و شبانه روزی را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: در استان قزوین 205 هزار دانش آموز در مقاطع تحصیلی مشغول تحصیل هستند.