حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش باران و سیل در استان کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان ادامه دارد و تیم های امدادی مشغول امدارسانی و اسکان سیل زدگان هستند. در استان خوزستان 145 نیرو هم اکنون مشغول فعالیتند و 250 حادثه دیده را اسکان اضطراری دادند.

وی ادامه داد: همچنین 74 نفر از مرگ حتمی نجات یافتند. در حال حاضر 140 خانوار در این استان اسکان اضطراری داده شده‌اند و 65 تخته چادر به همراه 700 بسته غذایی در میان آنها توزیع شد.

درخشان از انجام پنج سورتی پرواز برای شناسایی مناطق سیل زده خبر داد و افزود: تعدادی از روستاها به زیر آب رفته بودند که با پروازهای انجام شده آنها را شناسایی کردیم.

مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات هلال احمر با اشاره به آخرین وضعیت سیل زدگان استان کهگیلویه و بویر احمد تاکید کرد: چهارده هزار و 500 نفر در این استان دچار حادثه شدند که هزار و 900 نفر از آنها در ورزشگاهها، مساجد و سوله های امدادی اسکان یافتند. ضمن اینکه 121 نفر نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی از آمادگی نیروهای امدادی برای کمک به سیل زدگان این استان خبر داد و تاکید کرد:1500 تخته پتو، 1300 تخته موکت، پنج هزار کیلوگرم برنج ، سه هزار و 500 بسته غذایی و هفت هزار کنسرو میان سیل زدگان توزیع شده است.

