شب شعر کیمیا در دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه با تلاش کانون ادبی شهریار و همکاری دفتر فرهنگ اسلامی در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی برپا شده بود، جمع کثیری از دانشجویان حضور یافتند و این مراسم با استقبال روبرو شد.

حجت الاسلام علیزاده، مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد بافق طی سخنانی ضمن تشکر از حاضران و دانشجویانی که کانون ادبی شهریار را فعال و پویا نگه داشته اند، استقبال گرم دانشجویان را نشانه علاقمندی آنان به زبان و ادبیات فارسی دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: با همت و تلاش همه دست اندرکاران، شاهد رونق بیشتر شعر دانشجویی در دانشگاه باشیم.

پس از آن جمعی از شعرای شهرستان بافق و دانشجویان شاعر و دو تن از دانشجویان فارغ التحصیل واحد به نام های علیرضا خجو و حمید رضا شیرمحمدی که از بنیان گذاران کانون ادبی دانشگاه بودند، سروده های خود با مضامین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را برای علاقمندان قرائت کردند.