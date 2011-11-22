  1. استانها
  2. یزد
۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۲۷

شب شعر کیمیا در دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

شب شعر کیمیا در دانشگاه آزاد بافق برگزار شد

بافق - خبرگزاری مهر: در راستای انجام امور فوق برنامه و غنی کردن اوقات دانشجویان و به منظور ارج نهادن به گنجینه های غنی زبان پارسی، شب شعری با عنوان کیمیا در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر دوشنبه با تلاش کانون ادبی شهریار و همکاری دفتر فرهنگ اسلامی در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی برپا شده بود، جمع کثیری از دانشجویان حضور یافتند و این مراسم با استقبال روبرو شد.

حجت الاسلام علیزاده، مسئول دفتر فرهنگ اسلامی واحد بافق طی سخنانی ضمن تشکر از حاضران و دانشجویانی که کانون ادبی شهریار را فعال و پویا نگه داشته اند، استقبال گرم دانشجویان را نشانه علاقمندی آنان به زبان و ادبیات فارسی دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: با همت و تلاش همه دست اندرکاران، شاهد رونق بیشتر شعر دانشجویی در دانشگاه باشیم.

پس از آن جمعی از شعرای شهرستان بافق و دانشجویان شاعر و دو تن از دانشجویان فارغ التحصیل واحد به نام های علیرضا خجو و حمید رضا شیرمحمدی که از بنیان گذاران کانون ادبی دانشگاه بودند، سروده های خود با مضامین فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را برای علاقمندان قرائت کردند.

کد مطلب 1467000

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها