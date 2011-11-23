شهرداری از پتانسیل هیئتهای مذهبی در فرهنگ سازی ظروف یکبار مصرف استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیری در بیست و یکمین جلسه تالار گفتگوی محیط زیست شهری که به بررسی معضلات محیط زیستی و بهداشتی استفاده از ظروف پلاستیکی و پلیمری در مراسم مذهبی می پرداخت، گفت: هیچ تشکلی کهن تر، خودجوش تر و پایدارتر از هیئتهای مذهبی وجود ندارد که از این پتانسیل می توان برای فرهنگسازی در هر زمینه ای استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در سطح شهر تهران 9 هزار هیئت مذهبی مشغول فعالیت هستند افزود: البته این تعداد هیئتهایی هستند که در سازمان تبلیغات اسلامی ثبت و ساماندهی شده اند اما هیئتهای بسیار دیگری وجود دارند که در این سازمان ثبت نشده اند.

امیری با اشاره به اینکه در تشکلها و هیئتهای مذهبی همه انسانها از هر طبقه سنی و اجتماعی حضور دارند اظهارداشت: بنابراین اگر برای فرهنگسازی در زمینه خاصی سرمایه گذاری درست انجام شود حتما نتیجه می گیریم.

مسئول روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی برای نگهداری غذاهای نذری در هیئتهای مذهبی و اثرات زیانبار آن بر سلامت مردم و محیط زیست، تصریح کرد: در حال حاضر کارشناسان محیط زیست و شهرداری اعتقاد دارند به جای این ظروف بایستی از ظروف یکبار مصرف گیاهی و یا ظروف چند منظوره سنتی که در گذشته استفاده می شد مانند ظروف ملامین و یا استیل استفاده کرد.

امیری تصریح کرد: امیدواریم پس از چند سال اثرات منفی ظروف گیاهی نیز نمودار نشود زیرا وقتی فرهنگی در جامعه جا افتاده سرمایه بسیار بیشتری برای از بین برد ن آن فرهنگ بایستی هزینه شود.

وی یادآور شد: شهرداری تهران می تواند از امکانات خود برای تجهیز هیئتهای مذهبی به بسته های فرهنگی استفاده کند.

در پایان این مراسم ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از حسینیه سید الشهدای محبان حسین(ع) که سال گذشته در چیتگر شمالی واقع شده بود و از ظروف گیاهی برای نگهداری غذاهای نذری در این هیئت استفاده می کرد تقدیر کرد و هزار عدد ظرف گیاهی برای مراسم امسال در اختیار این هیئت قرار داد.