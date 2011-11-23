به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این نشست موضوعی جدید را درباره فرااخلاق مطرح می‌سازد. او معتقد است مسائل پیچیده اخلاقی ممکن است از رهگذر بکارگیری مؤثر یک نوع فرااخلاق میسر باشد. از اینرو او شش اصل اخلاقی را مورد توجه قرار می‌دهد.

این اصول اخلاقی طراحی شده دارای ویژگیهای فراگیر بودن، انتقادی و چند بعدی بودن هستند.

این اصول عبارتند از شفافیت، صداقت، بی عیبی و کمال، راستی، رحم و شفقت و فروتنی و تواضع. این اصول از مسیحیت و از عشق الهی به عنوان بالاترین درجه عشق موجود در هستی استخراج شده اند.

این اصول جهانشمول و فراگیر و مورد توافق همگان هستند. به عبارت دیگر معتقدان سنتهای دینی مختلف و فرهنگهای مختلف بر سر این اصول توافق دارند.

فرااخلاق تفکر در باب شأن اندیشه اخلاقی است که به بررسی فلسفی در باب ماهیت، معقولیت و منزلت نظامها، معیارها و اصول اخلاقی می‌پردازد. در مقابل فرااخلاق، می‌توان از نظریات "اخلاق هنجاری" یاد کرد که درباره خود گزاره‌های اخلاقی بحث می‌کند. در اخلاق هنجاری، احکامی درباره اینکه چه چیز خوب و چه چیز بد است یا چه کاری درست و چه کاری نادرست است، مطرح می‌شود.