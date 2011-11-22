کار دشوار گاز فجر جم مقابل قوامین در روز غیبت مدافع عنوان قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر تکواندو باشگاه های ایران روز جمعه با برگزاری شش دیدار از هفته های هفتم و هشتم در غیاب مدافع عنوان قهرمانی پیگیری می شود. بازیهای دانشگاه آزاد در این هفته به دلیل حضور محمد باقری معتمد و یوسف کرمی در اردوی تیم ملی و شرکت در بازیهای المپیک آزمایشی به آینده موکول شده است.

اما در مهمترین بازی این هفته دو تیم قوامین و گاز فجرجم رو در روی هم قرار می گیرند. قوامین را باید شگفتی ساز نیم فصل اول لیگ معرفی کرد. شاگردان سلطانی دانشگاه آزاد را تا سرحد شکست پیش برده و سایر رقبا را نیز مغلوب خود ساخته اند. قوامین قبل از دیدار با فجر به مصاف مناطق نفت خیز جنوب می رود.

اما گاز فجر که تا اینجای کار صدرنشین است با استفاده ازایده های هادی ساعی که مدیر فنی این تیم است و تجربیات مرتضی کریمی سرمربی خود برای تثبیت جایگاه خود در صدر به هر سه امتیاز این دیدار نیاز دارد.

اما مردان مس کرمان که نتایج خوبی کسب نکرده اند در دو دیدار با جوانه و راه و ترابری زنجان مبارزه خواهند کرد. مسی ها اگر می خواهند به اوضاع خود در جدول سروسامان دهند باید شش امتیاز بازیهای روز جمعه را به حساب خود واریز کنند.

شهرداری بندرعباس که هفته قبل دانشگاه آزاد را متوقف کرد و در مکان سوم جدول ایستاده، باید با راه و ترابری و ملی حفاری پیکار کند. در جدول رده بندی گاز فجر جم ، دانشگاه آزاد ، شهرداری بندرعباس و قوامین مکانهای اول تا چهارم را در اختیار دارند.