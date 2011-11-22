مهلت یکماهه برای معرفی رئیس جدید دانشگاه آزاد

مهلت یکماهه برای معرفی رئیس پیشنهادی جدید دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در پاسخ به سوالی درخصوص وضعیت تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برای معرفی رئیس جدید این دانشگاه گفت: در ابتدای جلسه امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله مطرح شد که وزیر علوم که ازسوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور تشکیل این جلسه شده بود درخصوص کم و کیف این جلسه ابهاماتی داشت.

دکتر مخبر دزفولی اضافه کرد: با رفع ابهام صورت گرفته مقرر شد حداکثر تا مدت زمان یکماه، جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد تشکیل شده و رئیس پیشنهادی جدید این دانشگاه برای تایید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شود.

وی درخصوص مصوبات این جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی اظهار داشت: در این جلسه پیرو جلسات گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی کشور که ذیل تصویب سند مهندسی فرهنگی است در دستور کار قرار گرفت.

ارائه گزارشی تحولات جمعیتی کشور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در جلسه امشب گزارشی درخصوص تحولات جمعیتی کشور ارائه شد که بیانگر آسیب‌ها، ضعف‌ها، قوت‌ها و تغییرات به‌وجود آمده در جمعیت کشور بود و نگاهی که باید در این تغییرات جمعیتی، برای رسیدن به یک جامعه پویا و فعال در چشم‌انداز سند توسعه باید وجود داشته باشد ارائه و درخصوص آن مباحثی مطرح شد.

وی اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کرد که این سند تکمیل شده و سیاست‌های جمعیتی کشور به‌عنوان یک سند منتشر شود.

سند جامع نخبگان به‌زودی تصویب خواهد شد

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در ادامه از آماده بودن گزارش وضعیت نخبگان برای ارائه در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: به‌علت ارائه گزارش تحولات جمعیتی امکان بررسی این گزارش در جلسه امشب فراهم نشد.

وی اضافه کرد: امیدواریم که این گزارش در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود و بتوانیم به‌زودی سند جامع نخبگان را به‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسانیم.

رونمایی از سند تحول نظام آموزش و پرورش در سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به تصویب سند تحول نظام آموزش و پرورش در جلسات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رونمایی این سند مهم نظام آموزشی کشور به همراه فلسفه تعلیم و تربیت در سالگرد شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذرماه توسط دکتر احمدی ‌نژاد خبر داد.

تصویب متن کامل اساسنامه دانشگاه ویژه فرهنگیان

دکتر مخبر همچنین درخصوص مصوبات جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این جلسه نیز متن کامل اساسنامه دانشگاه ویژه فرهنگیان به تصویب رسید.