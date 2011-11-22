هنرمندان مازنی شش جایزه تئاتر مناطق را تصاحب کردند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دقایقی پیش در گفتگو تلفنی با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش های مراقب گربه باش و سنگ، به کارگردانی صاحب آهنگر و سعید زین العابدینی به عنوان نمایش های برگزیده مازندران در بیست و سومین جشنواره تئاتر مناطق کشور به روی صحنه رفته که در مجموع موفق به کسب شش جایزه در چهار رشته شدند.



حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی افزود: سه جایزه بازیگری، یک جایزه نمایشنامه نویسی، یک جایزه کارگردانی و یک جایزه طراحی صحنه حاصل تلاش هنرمندان تئاتر استان بوده که سهم نمایش سنگ از این جوایز، یک عنوان و نمایش مراقب گربه باش پنج عنوان بوده است.

وی با بیان اینکه رتبه سوم بازیگری ن در این جشنواره به مینو طوسی داده شد، افود: ندا حبیبی و محبوبه ارمیانی به ترتیب حائز رتبه دوم بازیگری شدند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه رتبه سوم نمایشنامه نویسی به فاطمه مکاری داده شد، افزود: رتبه اول کارگردانی به صاحب آهنگر داده شد.

بیست و سومین جشنواره تئاتر مناطق کشور، از تاریخ 27 آبان لغایت یکم آذر به میزبانی استان البرز در شهر کرج برگزار شد.