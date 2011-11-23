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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

میز خدمت در میراث فرهنگی استان مرکزی راه اندازی شد

میز خدمت در میراث فرهنگی استان مرکزی راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی گفت: به منظور توجه به امور مردم و تسهیل در کار آنان میز خدمت در اداره کل میراث فرهنگی استان راه اندازی شد.

مجتبی رضوان مزایای ایجاد میز خدمت اشاره کرد و گفت: ارائه اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوطه، دریافت مدارک و درخواستهای مراجعان، انجام امور درخواستهای متقاضیان، دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات به موقع و مؤثربه مردم و تکریم ارباب رجوع از وظایف میز خدمت محسوب می شود.

وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی خودرا موظف می داند میز خدمت را در محل اداره خود مستقر کند، زیرا وظیفه ما احترام به ارباب رجوع و انجام به موقع کارهاست.
 
رضوانی با اشاره به اهمیت دولت الکترونیک افزود: دارا بودن زیر ساختهای مطلوب برای تحقق دولت الکترونیک از مهمترین شاخصه ها در رسیدن به تحول اداری مطلوب است که این مهم دراین اداره کل صورت گرفته است.
 
وی اضافع کرد: توجه به امر آموزش کارکنان یکی از راهبردهای اساسی دولت است و هر اندازه کارکنان آموزش دیده در سیستم اداری تربیت شوند، به همان نسبت خدمتگزاری مطلوب به مردم و تحول در نظام اداری با ارتقای شاخصهای بهره وری افزایش می یابد.
 
کد مطلب 1467016

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