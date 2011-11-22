محمد روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعتی قبل مسیر بی آرتی خیابان ولیعصر از خیابان عباس آباد تا خیابان شهید مطهری دچار آبگرفتگی شدید شد و شهروندان را دچار مشکلاتی کرد. بلافاصله تیم های خدماتی به محل مراجعه و تلاش خود را برای باز کردن نهرهای خیابان آغاز کردند.
وی ادامه داد: در بررسیها مشخص شد نهر زیر ایستگاه به وسیله سه حلقه لاستیک مسدود شده و همین موضوع باعث آبگرفتگی درتمام این مسیر شده است. نیروهای خدماتی با تلاش فراوان موفق شدند لاستیک ها را از نهر خارج و مشکل آبگرفتگی را رفع کنند و خوشبختانه دیگر مشکلی وجود ندارد و تردد به آسانی انجام می شود.
در گفتگو با مهر اعلام شد:
رفع آبگرفتگی در خطوط بیآرتی ولیعصر/ لاستیک علت آبگرفتگی بود
مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری تهران از رفع آبگرفتگی خطوط بی آر تی در خیابان ولیعصر خبر داد.
محمد روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعتی قبل مسیر بی آرتی خیابان ولیعصر از خیابان عباس آباد تا خیابان شهید مطهری دچار آبگرفتگی شدید شد و شهروندان را دچار مشکلاتی کرد. بلافاصله تیم های خدماتی به محل مراجعه و تلاش خود را برای باز کردن نهرهای خیابان آغاز کردند.
کد مطلب 1467017
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