محمد روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعتی قبل مسیر بی آرتی خیابان ولیعصر از خیابان عباس آباد تا خیابان شهید مطهری دچار آبگرفتگی شدید شد و شهروندان را دچار مشکلاتی کرد. بلافاصله تیم های خدماتی به محل مراجعه و تلاش خود را برای باز کردن نهرهای خیابان آغاز کردند.



وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد نهر زیر ایستگاه به وسیله سه حلقه لاستیک مسدود شده و همین موضوع باعث آبگرفتگی درتمام این مسیر شده است. نیروهای خدماتی با تلاش فراوان موفق شدند لاستیک ها را از نهر خارج و مشکل آبگرفتگی را رفع کنند و خوشبختانه دیگر مشکلی وجود ندارد و تردد به آسانی انجام می شود.

