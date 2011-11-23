550 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان مرکزی کشف شد

سردار قاسم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری 6 متهم و توقیف 8 خودروی سنگین و سبک در این عملیات خبر داد و گفت: پلیس آگاهی شهرستان زرندیه به حجم بالای حمل و نقل سوخت در یک واحد گاوداری مشکوک و پس از اقدامات اطلاعاتی این محموله را کشف کرد.

به گفته وی قاچاقچیان پس از خریداری گازوئیل به نرخ دولتی و آزاد، آن را با عنوان روغن تصفیه شده و با پلمپ رسمی شرکت نفت به افغانستان قاچاق می کردند.

سردار مجتبایی افزود: قاچاقچیان گازوئیل های خریداری شده را در 3 انبار بزرگ در 11 مخزن جمع ذخیره کرده و قصد داشتند آن را با تانکرهای نفت کش از مرز دوغارون - تایباد به افغانستان قاچاق کنند.

وی گفت: قاچاقچیان برای خرید این محموله بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کردند و قرار بود این محموله در مرز افغانستان بیش از 5 میلیارد ریال فروخته شود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: این محموله با پلمپ شرکت نفت کشف شده ولی بارنامه و اسناد آنها جعلی است که البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

سردار مجتبایی تاکید کرد: تلاش برای دستگیری دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.



