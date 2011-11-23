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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۲

550 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان مرکزی کشف شد

550 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان مرکزی کشف شد

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: 550 هزار لیتر سوخت قاچاق شامل گارزوئیل در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت با تلاش پلیس آگاهی استان مرکزی از یک شبکه بزرگ قاچاق سوخت در قالب 3 باند کشف شد.

سردار قاسم مجتبایی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری 6 متهم و توقیف 8 خودروی سنگین و سبک در این عملیات خبر داد و گفت: پلیس آگاهی شهرستان زرندیه به حجم بالای حمل و نقل سوخت در یک واحد گاوداری مشکوک و پس از  اقدامات اطلاعاتی این محموله را کشف کرد.

به گفته وی قاچاقچیان پس از خریداری گازوئیل به نرخ دولتی و آزاد، آن را با عنوان روغن تصفیه شده و با پلمپ رسمی شرکت نفت به افغانستان قاچاق می کردند.
 
سردار مجتبایی افزود: قاچاقچیان گازوئیل های خریداری شده را در 3 انبار بزرگ در 11 مخزن جمع ذخیره کرده و قصد داشتند آن را با تانکرهای نفت کش از مرز دوغارون - تایباد به افغانستان قاچاق کنند.
 
وی گفت: قاچاقچیان برای خرید این محموله بیش از یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه کردند و قرار بود این محموله در مرز افغانستان بیش از 5 میلیارد ریال فروخته شود.
 
فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: این محموله با پلمپ شرکت نفت کشف شده ولی بارنامه و اسناد آنها جعلی است که البته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
 
سردار مجتبایی تاکید کرد: تلاش برای دستگیری دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.
 
 
کد مطلب 1467019

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