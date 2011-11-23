نصب دکل برق در پارک ملی بمو/ نابودی گونه های گیاهی

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی بمو با وسعت 48 هزار هکتار در شمال فارس و شمال شرقی شیراز قرار دارد. این پارک در مجاورت شیراز واقعه شده و فاصله آن تا این کلانشهر نیز کمتر از پنج کیلومتر است.

تعداد 32 گونه پستاندار، 91 گونه پرنده، 19 گونه خزنده و سه گونه دو زیست در پارک ملی بمو شناسایی شده که نشان دهنده تنوع زیستی کم نظیر این پارک است. قوچ و میش، بز و پازن، پلنگ، آهو، شاه روباه، گربه جنگلی، کفتار، گرگ، عقاب طلایی، هما، بالابان، بحری، شاهین و دال گونه های جانوری بارز این پارک به شمار می روند.

گونه های گیاهی غالب پارک نیز شامل انواع گون، درمنه، بومادران، کلاه میرحسن، پیچک، بهمن و برخی گونه های اندمیک نظیر زنگوله تیغانی، تیغال پرسپولیسی و... است.

پارک ملی بمو به دلیل همجواری با کلانشهر شیراز و همچنین ذخایر گیاهی و حیات وحشی که در خود جای داده یک فرصت بی بدیل زیست محیطی برای استان فارس و شهر شیراز محسوب می شود.

اما در این رابطه دوست داران محیط زیست نسبت به صدور مجوز برای نصب دکل برق در این پارک و تبعات منفی آن اظهار نگرانی کرده اند.

در این خصوص یک فعال محیط زیست به خبرنگار مهر گفت: در سفر اخیر رئیس سازمان محیط زیست کشور، مجوزهایی ازجمله توسعه پالایشگاه و ایجاد دکل برق در پارک ملی بمو داده شد که باید این مجوزها لغو شود زیرا به پارک آسیب وارد خواهد کرد.

علی اکبر کاظمینی افزود: در صورت عملیاتی شدن این مجوزها به تدریج اکوسیستم پارک کارایی خود را از دست داده و باعث می شود پارک ملی بمو از بین برود.

وی با اشاره به اینکه پارک ملی بمو دارای جایگاه حساسی است، گفت: به دلیل تنوع گونه های گیاهی و حیوانی و دیگر فاکتورها، شرایطی به وجود آمده که در حال حاضر تعداد زیادی از گونه های حیات وحش در آن وجود داشته و در صورت پیگیری از طرف یونسکو می توان این پارک را به عنوان دهمین ذخیره گاه زیست کره ثبت کرد.

دبیر موسسه 13 فروردین با بیان اینکه پارک بمو با توجه به تنوع زیستی بسیار حائز اهمیت است، افزود: در راستای این مجوز مقرر شده که پایه و سیمهای برق از قسمت جنوبی پارک بمو به سمت داریون نصب شود.

کاظمینی با بیان اینکه ایجاد ایستگاه فشار قوی، در پارک ملی بمو خساراتی را وارد می کند، ادامه داد: گذر پایه برق علاوه بر اینکه بر قوچ و میش ها آسیب وارد می کند، باعث تغییر رفتارهای درون گله ای و تولید مثل این گونه ها خواهد شد.

وی افزود: همچنین برای آرامش زیستگاه ناامنی به وجود می آورد و خط جاده ای که برای این اقدام کشیده می شود گونه های گیاهی و جانوری را از بین می برد به گونه ای که تنوع زیستی در پارک آسیب خواهد دید.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه پایه های برق باید در خارج از پارک باشد، اظهار داشت: برای حفاظت از پارک باید آسیبهایی را که به پارک ملی وارد می شود دور کرده و با مدیریت دقیق کاری کنیم که این پارک همچنان بکر باقی بماند همچنین حد و حریمها را رعایت کنیم.

کاظمینی با اشاره به اینکه باید برای حفاظت از پارک سپر ضربه گیر ایجاد شود نه اینکه با صدور مجور موجبات نابودی پارک فراهم شود، تصریح کرد: این اقدامات به هیچ وجه با اصول حفظ اکوسیستم به خصوص پارک ملی بمو سازگاری ندارد و ضروری است که رئیس محیط زیست کشور از منافع محیط زیست حفاظت کند و باید در نظر داشت اگر پارک بمو از بین برود به هیچ وجه نمی توان این پارکها را به دست آورد.

وی گفت: ضروری است برای نصب دکل برق از زمینهای کشاورزی اطراف استفاده کرد.