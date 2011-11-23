مجالس تعزیه کودک در ایام محرم در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گروه تعزیه کودک و نوجوان حوزه هنری استان مرکزی در دهه اول محرم در اراک به اجرای مجالس تعزیه خواهند پرداخت.

مجالس تعزیه شهادت امام علی (ع)، فاطمه زهرا (س)، علی اکبر (ع)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و شهادت امام حسین (ع) مجالسی هستند که به کارگردانی کریم مقدسی در طول دهه اول محرم راس ساعت 15در محل فرهنگسرای آیینه اجرا خواهد شد.

دراین مجالس که همه نقشها توسط کودکان و نوجوانان اجرا می شود، مهدی دریایی به عنوان مشاور مذهبی حضور دارد و حمیدرضا انجدانی، حامد محبی، سیدمحمد میرطالبی، علی خسروی، مهدی کاظمی، امیرحسین غفاری، جواد مالک آبادی، علی اصغر مقدسی، محمدهادی مقدسی، حمیدمخلص آبادی و حمید صفری به ایفای نقش خواهند پرداخت.



