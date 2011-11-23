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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۰

امینی عنوان کرد:

آمار طلاق در اردبیل 17 درصد افزایش یافت

آمار طلاق در اردبیل 17 درصد افزایش یافت

نمین- خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت: آمار طلاق دراستان اردبیل طی 6 ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی شامگاه سه شنبه، در جلسه هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی در شهرستان نمین اظهار کرد: در این مدت 10 هزار و843 مورد ازدواج و 10هزار و 72مورد طلاق در استان ثبت شده است.

وی بیشتر طلاق های به وقوع پیوسته در استان اردبیل را مربوط به دوران نامزدی زوج ها عنوان کرد و افزود: این رویداد تلخ نشان می دهد که دو طرف در زمان تصمیم به ازدواج از همدیگر شناختی ندارند و نیاز است فرهنگ سازی مطلوبی در این زمینه صورت گیرد.

 مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت : موضوع رشد طلاق در استان اردبیل که از پیشینه غنی مذهبی و تاریخی برخوردار است غیر قابل پذیرش دانست.

امینی با بیان اینکه استان اردبیل چهارمین استان کشور است که وقایع حیاتی را الکترونیکی ثبت می کند افزود: طی 6 ماه آینده صدور شناسنامه مکانیزه در تمامی شهرستاهای استان آغاز می شود.

این مسئول همچنین از روستائیان خواست برای ثبت آمار فوتی به موقع اقدام کنند و فرهنگسازی از سوی دهیاران در مناطق روستایی را برای تحقق این امر موثر دانست.

 

کد مطلب 1467024

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