آمار طلاق در اردبیل 17 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله امینی شامگاه سه شنبه، در جلسه هماهنگی پوشش ثبت وقایع حیاتی در شهرستان نمین اظهار کرد: در این مدت 10 هزار و843 مورد ازدواج و 10هزار و 72مورد طلاق در استان ثبت شده است.

وی بیشتر طلاق های به وقوع پیوسته در استان اردبیل را مربوط به دوران نامزدی زوج ها عنوان کرد و افزود: این رویداد تلخ نشان می دهد که دو طرف در زمان تصمیم به ازدواج از همدیگر شناختی ندارند و نیاز است فرهنگ سازی مطلوبی در این زمینه صورت گیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت : موضوع رشد طلاق در استان اردبیل که از پیشینه غنی مذهبی و تاریخی برخوردار است غیر قابل پذیرش دانست.

امینی با بیان اینکه استان اردبیل چهارمین استان کشور است که وقایع حیاتی را الکترونیکی ثبت می کند افزود: طی 6 ماه آینده صدور شناسنامه مکانیزه در تمامی شهرستاهای استان آغاز می شود.

این مسئول همچنین از روستائیان خواست برای ثبت آمار فوتی به موقع اقدام کنند و فرهنگسازی از سوی دهیاران در مناطق روستایی را برای تحقق این امر موثر دانست.



