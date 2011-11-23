گازرسانی به روستاهای اردبیل از تکالیف واجب است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته حمل ونقل و سوخت استان اردبیل اظهار کرد: شرکت گاز موظف است طرح های جدید خود را در روستاها آغاز کرده و عملیات گازرسانی به روستاها را تکمیل کند.

وی عنوان کرد: روستاهای تابعه شهرستان خلخال بویژه روستای لرد با 900 خانوار مشکل تامین سوخت دارند که باید در طرحهای گازرسانی در الویت قرار گیرند.

به گفته معاون امور عمرانی استاندار اردبیل این کار علاوه بر فراهم کردن رضایت مردم زمینه را برای تحقق آرمانهای عدالت خواهانه دولت فراهم می کند.

بیگدلو با اشاره به سردسیر بودن منطقه و شروع فصل بارش تصریح کرد: به لحاظ صعب العبور بودن راههای مواصلاتی اکثر روستاها، باید از سوی فرمانداران و بخشداران برای ذخیره سازی نفت سفید روستائیان هماهنگی لازم صورت گیرد.

این مسئول درباره تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل استان نیز اظهار کرد : تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل از سوی مدیریت نفت منطقه ای به گونه ای انجام شود تا مشکلی ایجاد نشود.

به گفته وی نقص و عیب در ناوگان حمل و نقل علاوه بر ایجاد مشکل در سایر بخش ها ، توسعه بخش های دیگر را نیز با مشکل مواجه می کند.

بهای گاز اردبیل بر اساس اقلیم یک محاسبه می شود



بیگدلو عنوان کرد: با ورود به فصل زمستان بهای گاز مصرفی اردبیل براساس اقلیم بندی اعمال خواهد شد که اردبیل در اقلیم یک و تنها شهرستان پارس آباد جزو اقلیم دو محاسبه می شود و در این دوره بر روی فیش ها این اقلیم بندی اعمال خواهد شد.

47 جایگاه سی ان جی در اردبیل فعال است



وی از وجود 47 جایگاه سی ان جی در سطح این استان خبر داد و افزود: از 47 جایگاه فعال سی ان جی در این استان ، 19 مورد جایگاه در شهرستانها متعلق به شهرداری ها است.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات جایگاههای سی ان جی در استان اردبیل با وجود برخی مشکلات به صورت روان انجام می شود ولی در برخی موارد وجود نواقص مانع از خدمات رسانی می شود که باید شرکت گاز در این باره جایگاهها را یاری دهد.





