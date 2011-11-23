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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۵

کرانچار:

حذف سپاهان مقابل فولاد در جام حذفی را جبران می‌کنیم

حذف سپاهان مقابل فولاد در جام حذفی را جبران می‌کنیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: تیم فولاد خوزستان در بازی قبلی خود مقابل سپاهان به پیروزی رسیده و باعث حذف تیم ما از مسابقات جام حذفی شده بنابراین باید در دیدار روز چهارشنبه حذف سپاهان را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار سه‌شنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و فولاد خوزستان با اشاره به شرایط بازی هفته گذشته سپاهان مقابل پرسپولیس اظهار داشت: بعد از بازی خوبی که تیمم برابر پرسپولیس انجام داد و نتیجه خوبی که گرفتیم اطمینان دارم که بازی خوبی برابر فولاد خوزستان به نمایش خواهیم گذاشت و سه امتیاز این دیدار را ازآن خود می‌کنیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های سپاهان طی هفته‌های گذشته ادامه داد: در روزهای گذشته درک مشترک بازیکنان زیادتر شده و همانطور که در بازی برابر پرسپولیس نیز نشان دادیم پیشرفت خوبی داشته ایم و امید دارم که با وجود کیفیتی که تیم فولاد دارد 100درصد این بازی را خواهیم برد.

سرمربی سپاهان با اشاره به باخت تیمش مقابل فولاد خوزستان تصریح کرد: فراموش نمی‌کنیم این تیم در جام حذفی تیم ما را حذف کرده که طبیعتا مسئله ای دردناک است و باید آن شکست را با پیروزی در بازی فردا جبران کنیم. فولاد همچنین بازیکنان خوبی مانند نوروزی دارد که فصل گذشته آقای گل لیگ برتر شده و همچنین هماهنگی خوبی بین نفرات این تیم وجود دارد.

وی افزود: در مورد جلالی سرمربی تیم فولاد تنها می‌دانم که ایشان مربی خوبی است و با توجه به اینکه تفکرات یک مربی آن چیزی است که در زمین مسابقه مشاهده می‌کنیم من دو بازی قبل فولاد را مشاهده کرده ام و با تفکرات او آشنا هستم.

کرانچار در مورد حضور یا عدم حضور بازیکن به سپاهان در ادامه فصل بیان داشت: قبل از امضا کردن قراردادم با سپاهان بحث اضافه کردن یک مهاجم به تیم بود اما با توجه به شناختی که از تیم پیدا کرده‌ام و کیفیتی که مهاجمان تیم دارند نیازی به اضافه کردن مهاجم نداریم.

وی تصریح کرد: در سایر پست‌ها هم بازیکنان خوبی داریم و در دیگر پست‌ها هم نیازی به تقویت نداریم ولی باید بیشتر از تیم شناخت پیدا کنم تا بتوانم تشخیص دهم در چه پستی نیاز به بازیکن جدید داریم و البته باید بگویم بازیکنی که به تیم اضافه می‌کنیم باید کیفیت بهتری نسبت به سایرین داشته باشد.

کد مطلب 1467030

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