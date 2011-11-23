به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار سه‌شنبه شب در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان و فولاد خوزستان با اشاره به شرایط بازی هفته گذشته سپاهان مقابل پرسپولیس اظهار داشت: بعد از بازی خوبی که تیمم برابر پرسپولیس انجام داد و نتیجه خوبی که گرفتیم اطمینان دارم که بازی خوبی برابر فولاد خوزستان به نمایش خواهیم گذاشت و سه امتیاز این دیدار را ازآن خود می‌کنیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های سپاهان طی هفته‌های گذشته ادامه داد: در روزهای گذشته درک مشترک بازیکنان زیادتر شده و همانطور که در بازی برابر پرسپولیس نیز نشان دادیم پیشرفت خوبی داشته ایم و امید دارم که با وجود کیفیتی که تیم فولاد دارد 100درصد این بازی را خواهیم برد.

سرمربی سپاهان با اشاره به باخت تیمش مقابل فولاد خوزستان تصریح کرد: فراموش نمی‌کنیم این تیم در جام حذفی تیم ما را حذف کرده که طبیعتا مسئله ای دردناک است و باید آن شکست را با پیروزی در بازی فردا جبران کنیم. فولاد همچنین بازیکنان خوبی مانند نوروزی دارد که فصل گذشته آقای گل لیگ برتر شده و همچنین هماهنگی خوبی بین نفرات این تیم وجود دارد.

وی افزود: در مورد جلالی سرمربی تیم فولاد تنها می‌دانم که ایشان مربی خوبی است و با توجه به اینکه تفکرات یک مربی آن چیزی است که در زمین مسابقه مشاهده می‌کنیم من دو بازی قبل فولاد را مشاهده کرده ام و با تفکرات او آشنا هستم.

کرانچار در مورد حضور یا عدم حضور بازیکن به سپاهان در ادامه فصل بیان داشت: قبل از امضا کردن قراردادم با سپاهان بحث اضافه کردن یک مهاجم به تیم بود اما با توجه به شناختی که از تیم پیدا کرده‌ام و کیفیتی که مهاجمان تیم دارند نیازی به اضافه کردن مهاجم نداریم.

وی تصریح کرد: در سایر پست‌ها هم بازیکنان خوبی داریم و در دیگر پست‌ها هم نیازی به تقویت نداریم ولی باید بیشتر از تیم شناخت پیدا کنم تا بتوانم تشخیص دهم در چه پستی نیاز به بازیکن جدید داریم و البته باید بگویم بازیکنی که به تیم اضافه می‌کنیم باید کیفیت بهتری نسبت به سایرین داشته باشد.