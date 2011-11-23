به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سید صالحی سه‌شنبه شب در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل فولاد خوزستان در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این دیدار اظهار داشت: تیم فولاد یکی از تیم‌های ریشه‌ دار و خوب ایران است و ما نیز بعد از بازی برابر پرسپولیس ریکاوری خوبی داشتیم همچنین تمرینات خوبی را پشت سرگذاشتیم و نقاط ضعف و قوت فولاد را بررسی کردیم و شرایط خوبی برای شکست فولاد داریم.

وی در مورد حضور مرزبان در تیم سپاهان ادامه داد: مرزبان مربی بسیار خوبی است و مانند یک برادر کنار بازیکنان است و از زمانی که کرانچار و مرزبان به تیم آمده اند شادابی خاصی به تیم تزریق شده و باید بگویم یکدل شده‌ایم که از مقام قهرمانی سال گذشته دفاع کنیم.

مهاجم سپاهان در مورد تفاوتهای کرانچار و بوناچیچ اظهار داشت: بوناچیچ سال ۲۰۰۷ که به سپاهان آمد به مدت یک سال و نیم در کنار سپاهان بود و با جو سپاهان نیز آشنا بود امسال هم من با شناختی که از بوناچیچ داشتم به سپاهان آمدم و اوایل هم شرایط خیلی خوب بود ولی حواشی که برای ما در آسیا به وجود آوردند عاملی شد که نتوانیم مثل گذشته کار کنیم و افت کردیم.

سیدصالحی با بیان اینکه می‌خواهیم از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم بیان کرد: می‌خواهیم مانند دو سال گذشته قهرمان شویم تا به کارشناسان ثابت شود که بازیکنانی که از تیم جدا شدند با بازیکنانی که به تیم اضافه شدند تفاوتی ندارند و سطح فنی برابری دارند.