برتری مدعیان در هفته سوم/ تیم تازه وارد صدرنشین لیگ برتر هندبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم از رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب با برگزاری سه دیدار در استان‌های کرمان، خوزستان و خراسان آغاز شد. در این هفته یکی از شگفتی‌های لیگ برتر رقم خورد. تیم فولاد اکسین خوزستان در دومین مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های هندبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل تیم نیروی زمینی ارتش به برتری رسید تا به این ترتیب در غیاب تیم‌های مدعی اصفهانی، به صدر جدول برسد.

در این هفته تیم ثامن الحجج (ع) سبزوار با برتری مقابل میهمان خود، شهرداری زرند کرمان عنوان صدرنشینی را از این تیم گرفت و خود نیز به رده دوم صعود کرد. تیم مس کرمان هم برابر تیم نوین سپاهان اصفهان به نخستین برد خود دست یافت.

در این هفته قرار بود مهمترین دربی لیگ برتر بین دو تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان برگزار شود که به دلیل حضور این دو تیم در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا این دیدار به تعویق افتاد.

- نتایج کامل این هفته از مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد نوین سپاهان اصفهان 23 - مس کرمان 24

* ثامن الحجج سبزوار 24 - شهرداری زرند کرمان 19

* نیروی زمینی ارتش 34 - فولاد اکسین خوزستان 38

در تک دیدار باقیمانده از دیدارهای هفته سوم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور جمعه شب شاهد برگزاری یک دیدار بین دو تیم هیئت کازرون و هپکوی اراک در استان فارس خواهیم بود. این دو تیم هر دو بدون امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارند و در صورت پیروزی به اولین امتیاز خود دست می یابند.

رده بندی لیگ تا این زمان به این شرح است:

1- فولاد اکسین خوزستان 4 امتیاز

2- ثامن الحجج (ع) سبزوار 4 امتیاز

3- مس کرمان 3 امتیاز

4- نوین سپاهان اصفهان 2 امتیاز

5- شهرداری زرند کرمان 2 امتیاز

6- نیروی زمینی ارتش 2 امتیاز

7- هپکو اراک بدون امتیاز

8- کازرون بدون امتیاز