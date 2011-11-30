محمد رضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تپه ازبکی نظرآباد کرج با قدمتی بالغ بر هشت سال، نخستین خشتهای دست ساز بشر را دارا بوده و یکی از کهن ترین دوره های روستا نشینی کشور متعلق به منطقه ازبک نظرآباد است.

وی افزود: تیمی متشکل از 12 کارشناس و 150 کارگر زیر نظر مهندسین خبره به مدت شش سال و طی شش فصل حفاری بر روی این بنای تاریخی که پنج تپه را شامل می شود، کار کرده و مراحل پایانی آن رو به اتمام است.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی تپه ازبکی استان البرز را شایسته ثبت جهانی دانسته و افزود: با توجه به ظرفیت بالای این بنای تاریخی جهت ثبت جهانی امیدواریم با همکاری استاندار البرز و تخصیص بودجه لازم بتوانیم طی برنامه پنجم توسعه، پرونده این بنای تاریخی را آماده و جهت ثبت جهانی به یونسکو ارسال کنیم.