به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز این دیدار دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه به معرفی اندیشمندان حاضر در جلسه پرداخت و گفت: حاضران در این جلسه از برجسته ترین و تاثیرگذارترین دانشمندان روسیه هستند.

رئیس اداره دینی مسلمانان منطقه آسیایی روسیه حضرت عشیرف؛ رئیس کمیته اسلامی روسیه، حیدر جمال؛ معاون رئیس شورای مفتیان روسیه، دمیر حضرت محی الدین اف؛ اسلام شناس و فرهنگ شناس از جمله حاضران در این دیدار بودند .

آیت الله نوری همدانی طی سخنانی به تشریح تمدن اسلامی و دستاوردهای علمی و فرهنگی مسلمین در طول تاریخ پرداختند.



وی با اشاره به دانشمندان بزرگ مسلمان در همه زمینه های علمی اعم از علوم دقیقه و علوم دینی گفت: روزی که در غرب خبری از کتاب و کتابخانه نبود در تمدن اسلامی دانشمندانی چون ابن سینا و رازی و بزرگان دیگر بودند و در بغداد و طرابلس و قاهره کتابخانه های معظم وجود داشت .

وی افزود: اکنون این سؤال پیش می آید که چرا مسلمین دچار انحطاط و ضعف شدند.

آیت الله نوری همدانی عامل اصلی این ضعف را استکبار جهانی و غرب عنوان کرد که اسلام و مسلمین را مورد هجوم قرار دادند . جنگ های صلیبی و استعمار بریتانیا و دست نشاندگان غرب در کشورهای اسلامی از این نمونه ها هستند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش انقلاب اسلامی و امام خمینی در خود باوری ملت های اسلامی دانست . امروز جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و تاثیر ان را در جنبش های عربی و جهانی می بینیم .

در پایان سخنرانی آیت الله نوری همدانی محققان حاضر در جلسه پرسشهایی مطرح کردند.