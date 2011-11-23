دردنامه هدایتی از اقدامات پروین و محسنی/ جعل سند و دلارهای سوخته!

حسین هدایتی، مالک و رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین در خصوص دلایل کسر 12 امتیاز از این تیم بر مبنای رای کمیته انضباطی فیفا ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: من از هدیه دوست و بچه محل خود (علی پروین) به دلیل کسر 12 امتیاز از تیم استیل آذین تشکر می‌کنم!

وی با یادآوری اینکه "با راهنمایی علی پروین در سال اول حضور استیل آذین در رقابت‌های لیگ یک که حدود پنج سال پیش برگزار شد حدود هفت میلیارد تومان هزینه کرده است"، افزود: در آن سال وقتی از پروین دلیل جدایی "تئو دی یونگ" پس از بازی اول را پرسیدم به من گفت: "شما نگران نباشید چون یونگ اخراج نشده است بلکه طبق صلح‌نامه‌ای که محسنی در اختیار من قرار داده و من نیز آن را امضا کرده ام بدون هیچ مشکلی از استیل آذین جدا شده است".

مالک باشگاه استیل آذین خاطرنشان کرد: پروین حتی تاکید کرد با صلح و تفاهمی که بین سرمربی هلندی و دستیارانش به وجود آمده، یونگ به کشور خود باز می گردد و طبق گفته محسنی در آینده در این خصوص هیچ مشکلی باشگاه استیل آذین را تهدید نخواهد کرد و جای نگرانی وجود ندارد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین تاکید کرد: بعدها متوجه شدیم که محسنی به یونگ گفته که تو می توانی به مرخصی رفته و حق و حقوق خود را نیز طبق قراردادت دریافت کنی. قراردادی که در آینده مشخص شد بیشتر به قرارداد ترکمنچای شبیه است تا یک قرارداد حرفه‌ای با یک مربی در فوتبال!

وی در ادامه یادآور شد: البته پیش از حضور یونگ در باشگاه استیل آذین ما 194 هزار یورو طبق قرارداد یونگ که چیزی حدود 50 درصد قراردادش است پرداخت کرده بودیم که محسنی رسید آن را در اختیار من قرار داد.

مالک باشگاه استیل آذین اظهار داشت: پس از این موضوع من از آقایان خواستم که اصل صلح‌نامه را به من بدهند که آقایان تا دو سال از این کار خودداری کردند و پس از دو سال نیز کپی آن را در اختیار من گذاشتند.

وی افزود: در شکایتی که یونگ حدود دو سال پیش از باشگاه استیل آذین به دلیل مطالبه باقی مانده قراردادش به کمیته انضباطی فیفا انجام داد ما نیز بلافاصله کپی صلح‌نامه‌ای را که در دست داشتیم در اختیار این کمیته قرار دادیم. کمیته انضباطی فیفا نیز با بررسی‌هایی که انجام داد مشخص شد هم دست خط صلح‌نامه و هم امضای آقای یونگ در آن جعلی بوده و در واقع از امضای رسیدی که بابت 50 درصد قراردادش توسط وی صورت گرفته بود، به نوعی کپی برداری شده است.

هدایتی عنوان کرد: پس از شکایت یونگ کمیته انضباطی فیفا باشگاه استیل آذین را محکوم کرد که باقی مانده قرارداد یونگ و قرارداد دستیار سومش را که هیچ‌گاه پایش را به ایران نگذاشته بود بپردازد که در مجموع حدود 225 هزار یورو شد. با تخفیفی که شاکیان دادند 55 هزار یورو از این مبلغ کسر شد و باشگاه در مجموع ملزم به پرداخت 170 هزار یورو شد که 60 هزار یورو متعلق به دستیار سوم یونگ بود که هیچگاه برای کار در باشگاه استیل آذین حاضر نشده بود!

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از آنکه ما از محکومیت باشگاه توسط کمیته انضباطی فیفا مطلع شدیم پول را فراهم کرده و این بار در اختیار وکیل هلندی ایشان قرار دادیم اما به دلیل تحریم‌های بانکی این پول سه روز پس از آخرین مهلت تعیین شده توسط کمیته انضباطی فیفا در اختیار وکیل هلندی ایشان قرار گرفت اما به دلیل این تاخیر سه روزه کمیته انضباطی فیفا حکم خود مبنی بر کسر 12 امتیاز از باشگاه استیل آذین در رقابت‌های لیگ یک کشور را صادر کرده بود.

مالک باشگاه استیل آذین در ادامه افزود: در حال حاضر هماهنگی بین مدیر امور حقوقی باشگاه و وکیل هلندی شاکیان انجام شده است تا آنها به اتفاق برای ملاقات مسئول کمیته انضباطی فیفا که خانم "فارینا" است به سوئیس سفر کنند و مطمئنم با توجه به تسویه حسابی که با شاکیان صورت گرفته و همچنین نگاه ویژه‌ای که فیفا به باشگاه‌های خصوصی دارد این موضوع در کمیته انضباطی فیفا و یا دادگاه عالی ورزش (CAS) حل شده و 12 امتیاز به تیم استیل آذین باز می گردد تا موجب دلخوری آقایانی شود که بابت این موضوع قند در دل خودشان آب کرده‌اند!

وی ضمن گلایه از خشایار محسنی، مدیربرنامه های یونگ در خصوص موارد دیگر نیز افزود: در حال حاضر نحوه قرارداد بستن محسنی با یک بازیکن کامرونی به نام "آدیا بابا" باعث شده که یک پرونده انضباطی دیگر برای باشگاه استیل آذین ایجاد شود بدین صورت که در آن زمان وی این بازیکن کامرونی را که یک بازیکن آماتور بود به باشگاه استیل آذین آورده و برای وی یک قرارداد حرفه‌ای امضا کرده است.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین افزود: این موضوع باعث شده که در حال حاضر باشگاه قبلی این بازیکن شکایتی را از ما تنظیم کند که چون آدیا بابا یک بازیکن آماتور بوده و باشگاه استیل آذین با وی قرارداد حرفه‌ای امضا کرده است، این باشگاه (استیل آذین) باید حق ما را طبق قانون در خصوص حق آموزش و پرورش یک بازیکن آماتور و تبدیل وی به یک بازیکن حرفه‌ای بدهد.

هدایتی تاکید کرد: نمی دانم چرا محسنی که خود را یک حرفه‌ای می‌داند با علم به این قانون موجب باز شدن یک پرونده انضباطی دیگر در کمیته انضباطی فیفا شده است؟! قانونی که حتی به نظر می‌رسد مسئولان کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال از آن مطلع نیستند. ما در این خصوص از کمیته بین الملل فدراسیون انتظار داریم تا به ما به عنوان یک باشگاه خصوصی کمک کند.

وی همچنین ادامه داد: البته محسنی در فصل قبل با بازیکنانی که با موافقت پروین به تیم استیل آذین آورد خسارات مالی نیز به باشگاه زد به‌طوری‌که وی با بستن قراردادی 150 هزار دلاری با یک بازیکن خارجی وی را به تیم آورد اما این بازیکن هیچگاه مورد تایید خاکپور قرار نگرفت و یا در همان فصل با بازیکنی دیگر قرارداد 200 هزار دلاری بست که تنها 20 دقیقه در رقابت‌های لیگ توسط سرمربی استفاده شد.

هدایتی ضمن تاکید بر این موضوع که در خصوص پرونده شکایت مربیان هلندی که منجر به کسر 12 امتیاز از استیل آذین شد به محسنی هشدار داده بود، گفت: من بارها از محسنی و پروین خواستم که برای حل مشکل اصل صلح‌نامه صورت گرفته را در اختیار باشگاه قرار دهند اما تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

وی یادآور شد: من به محسنی هشدار داده بودم که اگر برای تیم در خصوص این پرونده مشکلی پیش آید قطعا به طور قانونی از وی شکایت خواهیم کرد که در حال حاضر از وی به دلیل جعل مدرک و امضا به طور قانونی شکایت کرده‌ایم و تا آخرین لحظه نیز شکایت خود را به طور جدی به دلیل سوءاستفاده وی از انگلیسی ندانستن پروین در هنگام امضای قراردادها با بازیکنان خارجی و همچنین سوء‌استفاده از اعتمادی که پروین در این خصوص به وی داشته است، پیگیری خواهیم کرد.

وی در خاتمه در پاسخ به صحبت محسنی مبنی بر اینکه اعلام کرده وجود مشاوران ضعیف در اطراف هدایتی باعث شده که باشگاه استیل آذین دچار چنین مشکلاتی شود تاکید کرد: آقای محسنی! شما آدم ضعیفی هستید که با مربیان هلندی قرارداد ترکمنچای امضا کردید، بطوری که در آن قرارداد قید شده بود اگر به هر دلیلی با آقای سرمربی فسخ قرارداد شود باشگاه استیل آذین علاوه بر این که ملزم است پول کامل قرارداد را بدهد بلکه باید کلیه پاداش‌های وی را داده و 10 درصد نیز به عنوان خسارت به دلیل فسخ قرارداد بدهد. آیا با این شکل قرارداد ترکمنچای بستن شما آدم ضعیفی هستید یا مشاوران من؟