برگزاری نمایشگاه"هنر در روستا"در مالزی/ عرضه آثار 21 هنرمند ایرانی

مدیر گالری مکعب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: در این نمایشگاه آثار هنری گروه هنر در روستا که در ایران با حضور در روستاهای کشور و مشارکت روستاییان اقدام به خلق آثار هنری کرده اند، به نمایش گذاشته می شود.

"اصغر یعقوبی" در این زمینه گفت: این نمایشگاه که با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی برگزار می شود، تصاویر آثار هنری خلق شده توسط این گروه هنری در روستا های ایران در قالب عکس به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی درتشریح فعالیت گروه هنری روستا در ایران گفت: تعدادی از هنرمندان با هدف انتقال مفاهیم هنری از شهر ها به روستاها اقدام به تشکیل این گروه هنری وحضور در روستاهای کشور کرده و با برگزاری جشنواره های هنری در66 روستا در یازده استان کشورمان، آثار هنری در قالب مجسمه، آثار محیطی، نقاشی و هنرهای مفهومی با مشارکت روستاییان خلق کرده اند.

مدیرگالری مکعب افزود: مشارکت بیش ازهفت هزار تن از روستاییان درجشنواره های هنری هنر در روستا و تاسیس نخستین کتابخانه تخصصی هنر در روستای محل دبیرخانه این گروه هنری از دستاوردهای این گروه هنری بوده است.

گروه هنری "هنر در روستا" درسال 1382 در یکی از روستاهای کوچک شهرستان قائمشهر در استان مازندران فعالیت های فرهنگی و هنری خود را آغاز کرده و با توجه به اساسنامه این گروه مبتنی بر فعالیت های گروهی و به بکارگیری دانشجویان و هنرمندان جوان، برگزاری بیش از 100 نمایشگاه، نشر ماهنامه خبری هنری و برگزاری همایش و فستیوال های ملی در کارنامه فعالیت خود ثبت نماید.

نمایشگاه هنر در روستا از تاریخ 26 نوامبر مطابق با 5 آذر تا نهم دسامبر مطابق با 18 آذر ماه پذیرای علاقمندان در گالری مکعب واقع در خیابان امپنگ، خیابان ماماندا 9 شماره 63-B می باشد.