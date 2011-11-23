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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

پس از چراغ سبز آمریکا؛

رهبر مخالفان دولت میانمار در رقابتهای انتخابات آتی شرکت می کند

رهبر مخالفان دولت میانمار در رقابتهای انتخابات آتی شرکت می کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنگوی اتحادیه ملی دموکراسی از حضور "آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت در انتخابات آینده میانمار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، "نیان وین" با اعلام این خبر افزود: قهرمان دموکراسی میانمار پس از اعلام بازگشت حزب متبوعش به فعالیتهای سیاسی در رقابتهای انتخابات آتی این کشور شرکت می کند.

هفته گذشته، حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی اعلام کرد که به عنوان یک حزب رسمی فعالیتهای سیاسی خود را از سرگرفته و در انتخابات آینده این کشور حضور فعالی خواهد داشت.

اتحادیه ملی دموکراسی که انتخابات سال گذشته را تحریم کرده بود، پس از ارسال تأییدیه های ایالات متحده به دولت نظامی حاکم بر میانمار مبنی بر انجام اصلاحات، تصمیم به شرکت در انتخابات گرفته است.

همچنین باراک اوباما درپی تماس تلفنی اش با آنگ سان سوچی اعلام کرد هیلاری کلینتون به عنوان اولین وزیر خارجه آمریکا در پنجاه سال گذشته ماه آینده میلادی به میانمار سفر خواهد کرد.

کلینتون اول و دوم دسامبر مطابق با 10 و 11 آذرماه به میانمار سفر خواهد کرد.
 

کد مطلب 1467047

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