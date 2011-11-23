پیش بینی روند نزولی رشد اقتصادی مالزی بدلیل کاهش تقاضای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری مالزین اینسایدر، بانک جهانی طی گزارشی اعلام کرد با اینکه انتظار می رود تقاضای داخلی منعطف بماند، روند رکودی بازارهای جهانی می تواند بر درآمدهای بخشهای تولیدی و کشاورزی مالزی فشار وارد کند.

بر اساس این گزارش برای سالجاری مالزی 4.3 درصد و برای سال آینده میلادی این کشور 4.9 درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده است .

بانک مرکزی مالزی پیشتر اعلام کرد ه بود که رشد اقتصادی این کشور برای نیمه اول سالجاری به 4.75 درصد رسیده است. با این حال این میزان نیز کمتر از 5.2 درصد رشدی است که بانک جهانی در گزارش گذشته خود برای مالزی پیش بینی کرده بود.

بانک جهانی در گزارش خود آورده است که روند نزولی صادرات محصولات برقی و الکترونیکی مالزی به کشورهای پیشرفته در این امر تأثیر گذاشته است.

در این گزارش آمده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در مالزی امسال رشده کرده و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مالزی، 75.5درصد رشد داشته و رشد پروژه های تولیدی 116درصد بوده است.

برخلاف پیش بینی امیدوارانه دولت مبنی بر رشد 5-6 درصدی اقتصاد این کشور، اکثر محققین مستقل رشد اقتصادی سالجاری را بین 3-5 درصد پیش بینی می کنند.