"فدرر" به راحتی از سد "نادال" گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، راجر فدرر سوئیسی مرد شماره چهار تنیس جهان موفق شد در رقابت‌های تنیس ای تی پی لندن به راحتی و در دو ست پیاپی با نتایج 6 بر 3 و 6 بر صفر رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره دو تنیس جهان را شکست دهد.

دارنده 16 گرند اسلم جهان پیش از این نیز نادال را شکست داده بود اما تا به حال به این سادگی حریف اسپانیایی خود را مغلوب نکرده بود. در این بازی که تنها یک ساعت به طول انجامید فدرر برتری محسوسی داشت و با پیروزی در این دیدار به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها نیز راه یافت.

فدرر عملکردش در پیروزی شب گذشته مقابل نادال را یکی از بهترین نمایش‌های خود می داند. او بعد از بازی گفت: خوشحالم که مقابل نادال به پیروزی رسیدم. این یکی از بهترین نمایش‌های من در چند سال اخیر بود، بسیار از عملکرد خود راضی هستم و امیدوارم بتوانم این روند را در سال آینده نیز ادامه دهم.

این پیروزی در حالی برای فدرر رقم خورد که او پیش از این سه شکست متوالی را مقابل حریف اسپانیایی خود تجربه کرده بود. فدرر 17 بار مقابل نادال مغلوب شده اما 12 مورد از این شکست‌ها در زمین‌های خاک رس بوده است.

رقابت‌های تنیس لندن گرند اسلم محسوب نمی شود و فدرر در صورت قهرمانی در این رقابت‌ها نیز یک سال بدون گرند اسلم را پشت سر می گذارد. این تنیسور 30 ساله از سال 2002 تا به حال یک فصل بدون گرند اسلم را تجربه نکرده و این اولین سال بدون گرند اسلم او در 9 سال اخیر بود.