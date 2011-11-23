مرتضی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از المپیک 2008 پکن تیم ملی تکواندو برای انتخاب نفرات اصلی خود حواشی زیادی را تجربه کرد، برای آنکه همان وقایع تکرار نشود کادر فنی باید برنامه‌های این تیم را شفاف اعلام کند.

وی در ادامه افزود: قبل از چیز باید نفرات مورد نظر خود را برای حضور در این دو وزن معرفی کنیم. اینکه در وزن 68- کیلوگرم باقری معتمد و نصرآزادانی مدنظر هستند و یا در وزن 80- کیلوگرم کرمی تنهاست یا رقیب دارد، باید مشخص شود. پس از آن باید فاکتورهای انتخاب را مشخص کنیم تا ملی پوشان، اهالی تکواندو، جامعه و رسانه‌ها بدانند چه مسیری برای انتخاب دو نفر اصلی اعزامی به لندن دنبال شده است.

مربی پیشین تیم ملی تکواندو در مورد یوسف کرمی هم گفت: اگر در وزن 80- کیلوگرم کرمی انتخاب شده است و رقیب ندارد باید روش مناسبی را برای آماده سازی او در پیش گرفته شود. کادر فنی تیم ملی تکواندو باید در جهت ارتقای سطح فنی و روانی او گام بردارد.

مسئول کمیته مربیان فدراسیون تکواندو در خصوص نزدیکی مسابقات جهانی و آسیایی نوجوانان هم گفت: معتقدم تیم دوم ایران هم می تواند در آسیا بهترین نتیجه را بگیرد. فدراسیون باید دو کادر فنی مجزا را با دو تیم مختلف برای حضور در این مسابقات تدارک ببیند تا بتوانیم از پتانسیل مربیان و تکواندوکاران خود به خوبی استفاده کنیم.

سرمربی تیم گاز فجر جم در مورد دیدار با قوامین ناجا در لیگ برتر هم گفت: دیدار سختی پیش رو داریم. قوامین تیم جوان و جنگنده ای است که هر اغلب رقبای خود را شکست داده است. ما هیچ تیمی را دست کم نخواهیم گرفت و با تمام قوا به مصاف رقبای خود می رویم.

کریمی در پایان تصریح کرد: گاز فجرجم برای قهرمانی تلاش می کند و حالا که صدرنشین شده‌ایم تمام تلاش خود را به کار می بریم تا این جایگاه را حفظ کنیم.