تلفات سیل بهبهان همچنان در حال افزایش/ 10 نفر به کام مرگ رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، این سیل که از دو روز قبل آغاز شده به علت جاری شدن آب باران از ارتفاعات استان کهگیلویه و بویراحمد به سمت شهرستان بهبهان و طغیان رودخانه های فصلی شهرستان به وقوع پیوسته است.



فرماندار بهبهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون 10 نفر از مردم این شهرستان به علت جاری شدن سیل جان خود را از دست داده اند و همچنین دو نفر دیگر نیز ناپدیده شده اند.

فرهاد باذلی محبوب تصریح کرد: هواشناسی اعلام کرده در سه روز متوالی بازندگی در شهرستان بهبهان 80 میلی متر باران باریده که در مقایسه با سالهای قبل کم سابقه است.



وی در خصوص میزان خسارتهای وارد شده به این شهرستان ناشی از سیل نیز گفت: با وجود اینکه تا اعلام برآوردهای دقیق میزان خسارت، نمی توان رقمی را اعلام کرد ولی در بررسیهای ابتدایی تاکنون 550 میلیارد ریال خسارت به بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و تاسیسات شهر و زیر ساختی وارده شده است.



باذلی محبوب عنوان کرد: با تلاش صورت گرفته هم اینک تمامی محورهای ارتباطی این شهرستان باز شده و مشکلی برای تردد وسایل نقلیه وجود ندارد.



فرماندار بهبهان با اشاره به اینکه هم اکنون برخی راه های روستایی به علت وقوع سیل بسته است، تصریح کرد: تلاشها برای از بین بردن اثرات مخرب سیل و پاکسازی محیط آسیب دیده ادامه دارد.



باذلی محبوب در عین حال گفت: روز سه شنبه هیئتی از وزارت کشور از منطقه سیل زده بـازدید کردند و در جریان مستقیم خسارتهای این سیل قرار گرفتند.



همچنین هلال احر خوزستان اعلام کرد که در پی بارش باران و ایجاد سیل و سیلاب در برخی از نقاط خوزستان به ویژه در بخشهایی از شهرستان بهبهان و امیدیه، عملیات امداد رسانی به آسیب دیدگان حادثه سیل از ساعت 19 روز 29 آبان آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد.



در عملیات امداد و نجات سیل ‌زدگان تعداد 150 امدادگر جمعیت هلال احمر خوزستان با به کارگیری یک فروند بالگرد، 20 دستگاه آمبولانس و خودروی نجات، 10 دستگاه تجهیزات مختلف امدادی و پنج دستگاه ست هیدرولیک به نجات و اسکان هموطنان آسیب دیده پرداختند.



در جریان وقوع حادثه سیل به 98 خانوار با جمعیتی معادل 214 نفر آسیب کلی و جزئی وارد شد و 21 واحد مسکونی هم تخریب شد.



در عملیات امداد و نجات سیل زدگان 50 تخته چادر، 250 تخته پتو، 50 شعله والور، 60 تخته موکت، 50 کیلو گرم پلاستیک پوششی، 50 تخته کفی پلاستیک و 300 بسته مواد غذایی بین آسیب دیدگان توزیع شده است.