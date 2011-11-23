82 روستای استان مرکزی خدمات خشکسالی دریافت کردند

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خدمات شامل آبرسانی سیار به وسیله تانکر به تعداد شش هزار690 سرویس و توزیع31 هزارو236 باکس آب معدنی به طور رایگان است.

حیدری ازمشکل خشکسالی در 207 روستای استان خبر داد وگفت: از این مقدار به 82 روستا با جمعیتی بالغ بر23 هزارو948 نفر آبرسانی سیار می شود و در بقیه روستاها با حفر چاه، کف شکنی، جیره بندی، بازسازی شبکه، لایروبی قنوات وچشمه ها، احداث تاسیسات آبرسانی جدید سعی در کاهش مشکلات مردم داریم.

وی ادامه داد : این خدمات در صورتی به مردم ارائه می شود که هنوز اعتبار مورد نیاز برای خشکسالی به دست ما نرسیده است و در آینده برای تداوم این خدمات مشکلات جدی خواهیم داشت.

