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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

حیدری:

82 روستای استان مرکزی خدمات خشکسالی دریافت کردند

82 روستای استان مرکزی خدمات خشکسالی دریافت کردند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفار مرکزی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری شرکت آبفارمرکزی به 82 روستای خشکسال خدمات ویژه ارائه داد.

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این خدمات شامل آبرسانی سیار به وسیله تانکر به تعداد شش هزار690 سرویس و توزیع31 هزارو236 باکس آب معدنی به طور رایگان است.

حیدری ازمشکل خشکسالی در 207 روستای استان خبر داد وگفت: از این مقدار به 82 روستا با جمعیتی بالغ بر23 هزارو948 نفر آبرسانی سیار می شود و در بقیه روستاها با حفر چاه، کف شکنی، جیره بندی، بازسازی شبکه، لایروبی قنوات وچشمه ها، احداث تاسیسات آبرسانی جدید سعی در کاهش مشکلات مردم داریم.
 
وی ادامه داد : این خدمات در صورتی به مردم ارائه می شود که هنوز اعتبار مورد نیاز برای خشکسالی به دست ما نرسیده است و در آینده برای تداوم این خدمات مشکلات جدی خواهیم داشت.
 
کد مطلب 1467064

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