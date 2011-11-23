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۲ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۳

50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی اهدا شد

50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی اهدا شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از اهدا بیش از 50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدا 50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی  و هنری استان مرکزی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، بهینه‌سازی اوقات فراغت و فعالیت‌های فکری و فرهنگی و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: کتاب های اهدا شده با موضوعات متنوع بالاخص مذهبی و قرآنی به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی اهدا شده اند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: امید است با این اقدامات شاهد افزایش سرانه کتاب و زمان مطالعه را در سطح استان بوده و بتوانیم فراتر از سرانه استانداردهای مطالعه جامعه عمل نماییم.

مشایخی عدم احساس نیاز به کتاب، گرانی کتاب، غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ کتبی، نارسایی کتابخانه در مناطق کم برخوردار،شیوه غلط مطالعه و نداشتن راهنما در انتخاب یک کتاب مناسب را از جمله دلایل عدم استقبال مناسب افراد از کتاب در جامعه عنوان کرد.
 
وی اظهار داشت: چاپ کتاب جیبی، احیای سنت اهدای کتاب، راه اندازی کتابخانه خانگی، تقدیر از نویسندگان و کتابداران برتر، تولید کتابهای متنوع، سیر مطالعاتی، معرفی کتابهای خوب، افزایش مطالعه گروهی در گرایش بیشتر افراد به کتاب و کتابخوانی موثر است.
کد مطلب 1467065

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