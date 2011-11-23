50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی اهدا شد

مصطفی مشایخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اهدا 50 هزار جلد کتاب به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، بهینه‌سازی اوقات فراغت و فعالیت‌های فکری و فرهنگی و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: کتاب های اهدا شده با موضوعات متنوع بالاخص مذهبی و قرآنی به مراکز فرهنگی و هنری استان مرکزی اهدا شده اند.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی ادامه داد: امید است با این اقدامات شاهد افزایش سرانه کتاب و زمان مطالعه را در سطح استان بوده و بتوانیم فراتر از سرانه استانداردهای مطالعه جامعه عمل نماییم.

مشایخی عدم احساس نیاز به کتاب، گرانی کتاب، غلبه فرهنگ شفاهی بر فرهنگ کتبی، نارسایی کتابخانه در مناطق کم برخوردار،شیوه غلط مطالعه و نداشتن راهنما در انتخاب یک کتاب مناسب را از جمله دلایل عدم استقبال مناسب افراد از کتاب در جامعه عنوان کرد.