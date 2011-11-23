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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۲

درآبفار استان مرکزی/

سامانه ارسال الکترونیکی قبض در استان مرکزی راه اندازی شد

سامانه ارسال الکترونیکی قبض در استان مرکزی راه اندازی شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آی و فاضلاب روستایی استان مرکزی گفت: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در راستای گسترش خدمات الکترونیکی خود اقدام به راه اندازی سیستم ارسال قبوض به صورت الکترونیکی کرد.

مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آبفار مرکزی با راه اندازی این سامانه مشترکین روستایی در استان مرکزی میتوانند با ارسال شماره اشتراک خود به شماره پیامک شرکت به شماره 1000861000 ،اطلاعات آخرین قبض خود را به صورت پیامک دریافت کنند، همچنین مشترک با مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت می تواند نسبت به رویت وچاپ آخرین قبض خود اقدام می کند.

وی افزود: این شرکت در آینده قصد دارد با حذف کامل قبوض فیزیکی وارسال اطلاعات قبوض به صورت پیامک به مشترکین در سطح استان درهزینه های خود در این رابطه صرفه جویی کند.
 
حیدری با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد روستاهای استان مرکزی تحت پوشش این سازمان هستند گفت: این امر در راستای توسعه خدمات الکترونیک و رفاه بیشتر روستائیان استان صورت می گیرد. 
کد مطلب 1467067

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