شاعران جوان به جوایز مانند یک گذر نگاه کنند نه گذرگاه

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان (یادواره قیصر امین‌پور) شب گذشته 1 آذر با حضور جمع زیادی از شاعران جوان و پیشکسوت در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران با معرفی شاعران برگزیده و شایسته تقدیر به کار خود پایان داد.

در مراسم پایانی این جایزه شاعرانی مانند مصطفی رحماندوست، علی باباچاهی، اسماعیل امینی، محمد شمس لنگرودی، محمدرضا عبدالملکیان، محمود معتقدی، موسی بیدج، محمدعلی بهمنی، شهاب مقربین و زیبا اشراقی همسر زنده‌یاد قیصر امین‌پور و نیز مصطفی امیدی مدیر دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد حضور داشتند.

این برنامه با شعرخوانی 7 نامزد نهایی پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان در دو بخش شعر نو و کلاسیک شامل جواد ذهتاب، منیره حسینی، پانته‌آ صفایی، روجا چمنکار، علی عباس‌نژاد، حامد رحمتی و هاجر فرهادی آغاز شد و پس از یک تنفس نسبتاً طولانی مدت - که البته نارضایتی خبرنگاران را به دنبال داشت - برنامه دوباره از سر گرفته شد.

روند بررسی 154 اثر پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان

محمدرضا عبدالملکیان مدیر دفتر شعر جوان - که نهاد اصلی برگزارکننده این جایزه بود - در سخنانی گفت: جمعاً 154 اثر شامل 85 مجموعه شعر در قالب نو (اعم از سپید و نیمایی) و 69 مجموعه شعر در قالب کلاسیک به دبیرخانه رسید.

به گفته وی پس از بررسی‌های اولیه 21 اثر شامل 12 مجموعه در قالب شعر نو و 9 مجموعه در قالب شعر کلاسیک به مرحله دوم داوری راه یافت و در داوریهای این مرحله هم نهایتاً 7 مجموعه شعر شامل 4 مجموعه در قالب شعر نو و 3 مجموعه در قالب شعر کلاسیک نامزد دریافت جایزه کتاب سال شعر جوان در پنجمین دوره آن شدند.

مدیر دفتر شعر جوان هدف این انجمن غیردولتی را شناسایی استعدادهای متفاوت جریان‌های مختلف شعر جوان و معرفی آنها به جامعه عنوان کرد و با اشاره به برگزاری 7 جلسه نقد و بررسی برای 7 اثر نامزد نهایی پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان، به بضاعت اندک دفتر شعر جوان برای برگزاری این جایزه اشاره و با نام بردن از یکایک سازمان‌های همکار این انجمن، از آنها قدردانی کرد.

عبدالملکیان خطاب به شاعران جوان: به اینگونه جوایز به عنوان یک گذر و نه گذرگاه نگاه کنید

عبدالملکیان همچنین به شاعران جوان توصیه کرد که به اینگونه جوایز به عنوان یک گذر و نه گذرگاه نگاه کنند؛ چرا که شعر خود معیارهای دیگری دارد و اگر ذهن و حواس شاعر متوجه اینگونه جوایز باشد و از طریق شعر در پی تریبون و موقعیتی خاص باشد، مطمئناً شعر او دوام نخواهد آورد و روز به روز فاصله‌اش با او بیشتر می‌شود.

وعده خرید 500 نسخه از 21 کتاب راهیافته به مرحله دوم جایزه کتاب سال شعر جوان

وی از وعده معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای خرید 500 نسخه از 21 عنوان کتاب راه یافته به مرحله دوم داوری پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان و وعده همین معاونت برای حمایت‌های ویژه از کتاب بعدی 7 نامزد نهایی این جایزه خبر داد.

شمس لنگرودی: بعضی از ما فکر می‌کنیم تنها کمی دیرتر از «لورکا» به دنیا آمده‌ایم!

در این برنامه همچنین محمد شمس لنگرودی شاعر پیشکسوت در سخنانی از ظهور نسلی از شاعران جوان که به گفته او شعر را به آینده امیدوار کرده است، سخن گفت و یادآور شد: چند سال پیش وقتی به من پیشنهاد داوری در برخی جوایز را می‌دادند، غم مرا می‌گرفت چرا که خیلی از شعرها بد بود اما الان برعکس شده و شعر جوان‌ها سرو سامان گرفته و گاهی انتخاب سخت می‌شود.

وی با تاکید بر تمرکز و تداوم در کار شعر به دشواریهای این هنر اشاره کرد و با نقل این جمله از احمد شاملو که «کار کردن در این روزگار مثل تونل زدن در کوه ناممکن‌ها است» افزود: بخشی از فعالیت در حوزه شعر به استعداد مربوط می‌شود و مابقی، پشتکار است و باید مثل ویولون زدن آن را فرا گرفت.

شمس لنگرودی اضافه کرد: متاسفانه برخی از ما دچار نوعی توهم عجیب شده‌ایم و فکر می‌کنیم تنها کمی دیرتر از لورکا به دنیا آمده‌ایم!

در این مراسم همچنین علی باباچاهی شاعر و منتقد ادبی در سخنانی با بیان اینکه ممکن است تقسیم شعر به ساده و پیچیده درست باشد اما تقلیل دادن مسئله شعر است، بر لزوم نگاه تکثرگرایانه و پرهیز از خودمحوری در مقوله شعر تاکید کرد.