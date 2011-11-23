سالانه 10 هزار شغل غیردولتی در کرمانشاه با آموزشهای فنی ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری، ارتباط بیشتر با مشاغل و اصناف و ذینفعان آموزش های فنی و حرفه ای را از برنامه های اداره کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: معتقدم آموزش های فنی و حرفه ای باید از این حالت که شبیه دانشگاه عمل کند خارج شده و با نگاه به بازار کار نیروهای ماهری تربیت کند که بتوانند به نیاز نیروی انسانی بازار کار پاسخ دهند.

امیری افزود: به واقع باید کار اصلی فنی و حرفه ای تغییر چهره مهارتی جامعه باشد و در این راستا برنامه ریزی و حرکت کند.

وی تاکید کرد: در این راستا با فرمانداران جلساتی داشته ایم تا مشخص شود در شهرستانهای استان چه مشاغل تصدی نشده و نیاز بازار کار شهرستانها معین شود تا بر آن اساس برای اجرا دوره های آموزش فنی و حرفه ای اقدام کنیم.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: باید ابتدا نیازهای بازار کار شناسایی و سپس افراد متناسب با آن تربیت شوند.

وی با بیان اینکه در شهرستانهای استان مشاغل بدون تصدی زیادی وجود دارد و با تاکید بر اینکه در هر شهرستان باید مشاغل مورد نیاز ایجاد شود، گفت: معتقدم اگر این مشاغل به خوبی شناسایی شوند می توان بیش از 10 هزار شغل در استان کرمانشاه ایجاد کرد، آن هم مشاغلی که کاملا پایدارند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه افزود: سیاست اصلی ما این است که آموزش هایمان اثرگذار باشد، نه اینکه صرفا دوره های آموزشی را برگزار کنیم که نیاز بازار کار نباشند.

امیری در پایان گفت: در حال حاضر در 21 مرکز دولتی آموزش فنی و حرفه ای استان حدود 250 رشته مهارتی آموزش داده می شود و پیش بینی می شود امسال بیش از 30 هزار نفر از این آموزش ها بهره مند شوند.